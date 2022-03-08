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Galatasaray'Son imzam' diyerek Galatasaray'dan ayrılmıştı! Flaş Fatih Terim gelişmesi 'Gelirim...'
HaberlerGalatasaray Haberleri 'Son imzam' diyerek Galatasaray'dan ayrılmıştı! Flaş Fatih Terim gelişmesi 'Gelirim...'
• 08 Mart 2022 - 11:09 • Son Güncelleme:

'Son imzam' diyerek Galatasaray'dan ayrılmıştı! Flaş Fatih Terim gelişmesi 'Gelirim...'

Giresunspor maçından sonra Burak Elmas'la 15 dakika görüşüp Galatasaray'la yollarını ayıran Fatih Terim geri dönüş sinyalleri veriyor. Başkanlığı düşünmeyen Terim yakın çevresine 'Gelirim, kupayla giderim' ifadelerini kullandı. İşte sarı kırmızılı cephede sıcak gelişme...

• 08 Mart 2022 - 11:09 • Son Güncelleme:
1Son imzam diyerek Galatasaraydan ayrılmıştı Flaş Fatih Terim gelişmesi Gelirim...
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan ve Barcelona ile eşleşen Galatasaray ilk maça deplasmanda çıkacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray Başkanı Burak Elmas'dan flaş bir hamle geldi.

2Son imzam diyerek Galatasaraydan ayrılmıştı Flaş Fatih Terim gelişmesi Gelirim...

Galatasaray'da olaylı ayrılık sonrası araları bozulan Terim ve Elmas, Barcelona maçı yüzünden karşı karşıya gelmişti. Fatih Terim katıldığı davette, Barcelona maçına davet beklediğini belirterek, “Normalde Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana davet gelmedi!" ifadelerini yakın çevresine konuşmuştu.

3Son imzam diyerek Galatasaraydan ayrılmıştı Flaş Fatih Terim gelişmesi Gelirim...

Elmas, bugün kendi imzasıyla mektup yollayarak Fatih Terim ve Fulya Terim'i Camp Nou'ya davet etti.

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MERVE ÇETİN'İN PAYLAŞIMI

5Son imzam diyerek Galatasaraydan ayrılmıştı Flaş Fatih Terim gelişmesi Gelirim...

Önder Özen, Burak Elmas'ın Fatih Terim'i İspanya'daki Barcelona - Galatasaray maçına çağırması hakkında yorumlarda bulundu.

6Son imzam diyerek Galatasaraydan ayrılmıştı Flaş Fatih Terim gelişmesi Gelirim...

Önder Özen: ‘’Bir teknik adam kulubün yıllarca sporculuğunu yapmış, yıllarca kaptanlığını yapmış üzerine yıllarca teknik direktörlüğünü yapmış en çok sayıda şampiyonluğu getirmiş ve Avrupa’daki kupayı da getirmiş ise görevden dün bile ayrılmış olsa, 20 yıl önce de ayrılmış olsa, başka yerlerde çalışmış olsa her maçına davet edilir. Fatih hocayı her koşulda her önemli organizasyonda Bayramınıza, düğününüze, cenazenize, Galatasaray'ın her şeyine Fatih Terim'i çağırmalısınız.’’ dedi.

7Son imzam diyerek Galatasaraydan ayrılmıştı Flaş Fatih Terim gelişmesi Gelirim...

Başkan Elmas, Fatih Terim'in ayrılık sürecini ve Terim'in olası başkanlık adaylığına dair konuştu. Burak Elmas, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının doğru olduğuna inandığı için bu kararı aldıklarını açıkladı.

8Son imzam diyerek Galatasaraydan ayrılmıştı Flaş Fatih Terim gelişmesi Gelirim...

"Bence bu konunun konuşulmaması lazım. Fatih Terim kulüpten ayrılmadı. Galatasaray efsanesi, kulübümüz içinde yaşamaya devam edecek. Bu bir birlikteliğin sonlanması, en doğru inandığımız şeyi yaptı. Bizler Galatasaray'da en doğru olduğunu düşündüğümüz insanlarla çalışma amacındayız. Galatasaray'a artık bu ayrılık üzerinden geleceğini yıpratmaya gerek yok. Normal bir dönemden geçmiyor."

9Son imzam diyerek Galatasaraydan ayrılmıştı Flaş Fatih Terim gelişmesi Gelirim...

"Her Galatasaray üyesinin, yöneticilik ve başkanlık görevine aday olma hakkı vardır. (Fatih Terim) Arzu ederse, bir görev alabilir diye 'farklı bir görev alabilir' cümlesini söyledim. Galatasaray'ın çok değerli bir üye bazı var.

10Son imzam diyerek Galatasaraydan ayrılmıştı Flaş Fatih Terim gelişmesi Gelirim...

Galatasaray üyeleri, kendilerini bir dönem için temsil edecek yönetimleri seçerken çok ciddi kriterlerle hareket ederler. Sadece teknik direktörle bu kararı alıyorlar demek ciddi hakaret olur. Saygı duymak lazım. Bunun doğru bir karar olup olmadığını Galatasaraylılar değerlendirecektir."

11Son imzam diyerek Galatasaraydan ayrılmıştı Flaş Fatih Terim gelişmesi Gelirim...

Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde Rumeli Kavağı'nda genç üyelerle yediği yemeğin yankıları devam ediyor. Başkan adaylığı konusunda bir hamle içinde olduğu iddia edilen Terim'in nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

12Son imzam diyerek Galatasaraydan ayrılmıştı Flaş Fatih Terim gelişmesi Gelirim...

Fatih Terim, genç üyelerle yaptığı sohbet sırasında "Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim" ifadelerini kullandı. Terim bu açıklama ile önceliğinin teknik direktörlük olduğunu da net olarak ortaya koymuş oldu. Fatih Terim kendisi görevden alan Başkan Burak Elmas'a tepkili olduğunu da bu sohbet toplantısında dile getirdi. Fatih Terim'in 12 Mart'taki Divan Kurulu toplantısında konuşup konuşmayacağı da merak konusu oldu.

13Son imzam diyerek Galatasaraydan ayrılmıştı Flaş Fatih Terim gelişmesi Gelirim...

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