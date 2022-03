'Son imzam' diyerek Galatasaray'dan ayrılmıştı! Flaş Fatih Terim gelişmesi 'Gelirim...'

Önder Özen: ‘’Bir teknik adam kulubün yıllarca sporculuğunu yapmış, yıllarca kaptanlığını yapmış üzerine yıllarca teknik direktörlüğünü yapmış en çok sayıda şampiyonluğu getirmiş ve Avrupa’daki kupayı da getirmiş ise görevden dün bile ayrılmış olsa, 20 yıl önce de ayrılmış olsa, başka yerlerde çalışmış olsa her maçına davet edilir. Fatih hocayı her koşulda her önemli organizasyonda Bayramınıza, düğününüze, cenazenize, Galatasaray'ın her şeyine Fatih Terim'i çağırmalısınız.’’ dedi.