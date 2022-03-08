'Son imzam' diyerek Galatasaray'dan ayrılmıştı! Flaş Fatih Terim gelişmesi 'Gelirim...'
Giresunspor maçından sonra Burak Elmas'la 15 dakika görüşüp Galatasaray'la yollarını ayıran Fatih Terim geri dönüş sinyalleri veriyor. Başkanlığı düşünmeyen Terim yakın çevresine 'Gelirim, kupayla giderim' ifadelerini kullandı. İşte sarı kırmızılı cephede sıcak gelişme...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan ve Barcelona ile eşleşen Galatasaray ilk maça deplasmanda çıkacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray Başkanı Burak Elmas'dan flaş bir hamle geldi.
Galatasaray'da olaylı ayrılık sonrası araları bozulan Terim ve Elmas, Barcelona maçı yüzünden karşı karşıya gelmişti. Fatih Terim katıldığı davette, Barcelona maçına davet beklediğini belirterek, “Normalde Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana davet gelmedi!" ifadelerini yakın çevresine konuşmuştu.
Önder Özen: ‘’Bir teknik adam kulubün yıllarca sporculuğunu yapmış, yıllarca kaptanlığını yapmış üzerine yıllarca teknik direktörlüğünü yapmış en çok sayıda şampiyonluğu getirmiş ve Avrupa’daki kupayı da getirmiş ise görevden dün bile ayrılmış olsa, 20 yıl önce de ayrılmış olsa, başka yerlerde çalışmış olsa her maçına davet edilir. Fatih hocayı her koşulda her önemli organizasyonda Bayramınıza, düğününüze, cenazenize, Galatasaray'ın her şeyine Fatih Terim'i çağırmalısınız.’’ dedi.
"Bence bu konunun konuşulmaması lazım. Fatih Terim kulüpten ayrılmadı. Galatasaray efsanesi, kulübümüz içinde yaşamaya devam edecek. Bu bir birlikteliğin sonlanması, en doğru inandığımız şeyi yaptı. Bizler Galatasaray'da en doğru olduğunu düşündüğümüz insanlarla çalışma amacındayız. Galatasaray'a artık bu ayrılık üzerinden geleceğini yıpratmaya gerek yok. Normal bir dönemden geçmiyor."
Fatih Terim, genç üyelerle yaptığı sohbet sırasında "Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim" ifadelerini kullandı. Terim bu açıklama ile önceliğinin teknik direktörlük olduğunu da net olarak ortaya koymuş oldu. Fatih Terim kendisi görevden alan Başkan Burak Elmas'a tepkili olduğunu da bu sohbet toplantısında dile getirdi. Fatih Terim'in 12 Mart'taki Divan Kurulu toplantısında konuşup konuşmayacağı da merak konusu oldu.