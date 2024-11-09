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GündemSon hava durumu raporunu Meteoroloji açıkladı, Orhan Şen uyardı: Sıcaklık 4 derece birden düşecek
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Son hava durumu raporunu Meteoroloji açıkladı, Orhan Şen uyardı: Sıcaklık 4 derece birden düşecek

Son hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Karaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis ile Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, illeri tek tek sıraladı.

• 09 Kasım 2024 - 18:35 • Son Güncelleme:
• 09 Kasım 2024 - 18:35 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3SICAKLIK 4 DERECE AZALACAK

SICAKLIK 4 DERECE AZALACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından Marmara için uyarıda bulundu. Orhan Şen'in yaptığı paylaşım şöyle:

4Son hava durumu raporunu Meteoroloji açıkladı, Orhan Şen uyardı: Sıcaklık 4 derece birden düşecek

Bugün öğleden sonra İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzeyi yağmurlu. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Rüzgar öğleden sonra, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Sıcaklık Marmara'da 2 ila 4 derece azalacak.

5KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ile Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 14°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 17°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

7EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 16°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kuzey çevreleri sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

MERSİN 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kuzey çevreleri sağanak yağışlı

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -2°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

SİNOP 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

RİZE 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT 0°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AĞRI -4°C, 12°CParçalı bulutlu

ERZURUM -6°C, 11°CParçalı bulutlu

MALATYA 0°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

VAN -2°C, 12°CParçalı bulutlu

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 19°CParçalı bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 7°C, 17°CParçalı bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 22°CParçalı bulutlu