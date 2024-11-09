Son hava durumu raporunu Meteoroloji açıkladı, Orhan Şen uyardı: Sıcaklık 4 derece birden düşecek
Son hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Karaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis ile Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, illeri tek tek sıraladı.
• 09 Kasım 2024 - 18:35 • Son Güncelleme:
• 09 Kasım 2024 - 18:35 • Son Güncelleme: