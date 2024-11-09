Son hava durumu raporunu Meteoroloji açıkladı, Orhan Şen uyardı: Sıcaklık 4 derece birden düşecek

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



ADANA 16°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kuzey çevreleri sağanak yağışlı



ANTALYA 16°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA 4°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu



MERSİN 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kuzey çevreleri sağanak yağışlı