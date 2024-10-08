Son hava durumu raporu açıklandı! Meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ERZURUM 5°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu



KARS 2°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu



MALATYA 10°C, 28°CParçalı ve az bulutlu



VAN 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı