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GündemSon hava durumu raporu açıklandı! Meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu
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Son hava durumu raporu açıklandı! Meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu

Gök gürültülü sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

• 08 Ekim 2024 - 19:12 • Son Güncelleme:
• 08 Ekim 2024 - 19:12 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç keimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3MARMARA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

4EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 29°CAz bulutlu ve açık

DENİZLİ 17°C, 33°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 18°C, 29°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 12°C, 28°CAz bulutlu ve açık

5AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 33°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 28°CAz bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 31°CAz bulutlu ve açık

MERSİN 22°C, 30°CAz bulutlu ve açık

6İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 12°C, 29°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 12°C, 30°CAz bulutlu ve açık

KONYA 14°C, 30°CAz bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 11°C, 27°CAz bulutlu ve açık

7BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 10°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 14°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

8ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 12°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ARTVİN 12°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

9DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

KARS 2°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA 10°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

VAN 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 33°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 34°CAz bulutlu ve açık