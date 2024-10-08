Son hava durumu raporu açıklandı! Meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu
Gök gürültülü sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
• 08 Ekim 2024 - 19:12 • Son Güncelleme:
• 08 Ekim 2024 - 19:12 • Son Güncelleme: