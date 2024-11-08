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GündemSon dakika raporu açıklandı Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
HaberlerGündem Haberleri Son dakika raporu açıklandı Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

Son dakika raporu açıklandı Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

Son dakika haberine göre yurdun birçok bölgesi için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer ye çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

• 08 Kasım 2024 - 19:31 • Son Güncelleme:
• 08 Kasım 2024 - 19:31 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

3KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 16°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 17°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu

TEKİRDAĞ 9°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

5EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 14°CAz bulutlu ve açık

DENİZLİ 6°C, 21°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 9°C, 21°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 3°C, 21°CAz bulutlu ve açık

6AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 27°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 26°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA 1°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 15°C, 26°CAz bulutlu ve açık

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 15°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 0°C, 15°CAz bulutlu ve açık

KAYSERİ -4°C, 14°CAz bulutlu

KONYA 1°C, 13°CAz bulutlu ve açık

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 9°C, 18°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 15°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

RİZE 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT 0°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

AĞRI -6°C, 12°CAz bulutlu ve açık

ERZURUM -6°C, 10°CAz bulutlu ve açık

MALATYA -1°C, 15°CAz bulutlu ve açık

VAN -3°C, 11°CAz bulutlu ve açık

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 18°CAz bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

MARDİN 8°C, 17°CAz bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 22°CAz bulutlu