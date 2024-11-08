Son dakika raporu açıklandı Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.



RİZE 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu



SAMSUN 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu



TOKAT 0°C, 14°CParçalı ve az bulutlu



TRABZON 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu