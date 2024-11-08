Son dakika raporu açıklandı Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
Son dakika haberine göre yurdun birçok bölgesi için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer ye çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
• 08 Kasım 2024 - 19:31 • Son Güncelleme:
• 08 Kasım 2024 - 19:31 • Son Güncelleme: