SON DAKİKA! Mesut Özil'de flaş gelişme! Ali Koç 3 gündür...
Skorer TV'de Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlayan ve Fenerbahçe hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Senad Ok, kadro dışı kalan Mesut Özil'e gelen teklifi açıkladı. İşte sarı lacivertli kulüpte yaşanan flaş gelişme...
Spor Toto Süper Lig'de doludizgin yoluna devam eden Fenerbahçe son 5 maçından galibiyetle ayrıldı. Milliyet Gazetesi muhabiri Senad Ok, sarı-lacivertli takımda yaşanan gelişmeleri aktardı.
İşte Senad Ok'un sözleri: "İsmail Kartal Türkiye'nin en kaliteli kadrolarından birine sahip. Kaliteli kadroyla neler yapabileceğini gösterdi. Eleştirdiğim konu Arda Güler'in ilk 11'de forma vermemesi. Ama hoca sonuç odaklı gitti. Profesyonelce bir bakış açısı. Yoksa yaptığı iş çok değerli. İlk göreve geldiğinde olumsuz eleştiriler yapıldı. Herkesi taca çıkardığını net bir şekilde söyleyebiliriz.
Sayın Ali Koç, Aykut Kocaman'ı Emre Belözoğlu'nu gönderdi. Hata yaptığını düşünüyor. Şu anda Löw, Jesus boşta. Kocaman ve Belözoğlu'nu gönderdiğin zaman kredin vardı. Şu an yok. İsmail Kartal'la devam etmek ekonomik olarak çok daha mantıklı olabilir. Ama İsmail hoca başarısız olursa? İşin başında Ali Koç var.
İmkanın varsa güçlü teknik adam getireceksin. Fenerbahçe'de de bu imkan var. Sordum, soruşturdum halen Joachim Löw en güçlü aday. Sayın başkan nihai kararı verir ve en doğru seçeneği takımın başına getirir. Benim aldığım bilgi Löw'ün en güçlü isim olduğu yönünde. Joachim Löw'e devre arası transferlerinin dahi sorulduğunu biliyorum.
Hoca çok önemli. Taraftar desteği çok önemli. İstediğin kadar yıldız oyuncu getir, hoca macera ararsa başarılı olamazsın. Umarım yeni gelecek teknik adam macera aramaz. İsmail Kartal'ın sistemini devam ettirir. Çayını, kahvesini içer yoluna devam eder. İlk sene dayak yemeyin. Dayak yerseniz insanlar size güvenmiyor.
F.Bahçe Başkanı olsam, imkanım ve param varsa Jorge Jesus'u getiririm. Ateşli, başarılı olmuş bir teknik adam. Benfica dünyanın en önemli kulüplerinden. Bu benim fikrim. Löw tabii ki çok önemli teknik adam. Ama bu benim düşüncem. İsmail hocanın şanssızlığı, Löw ve Jesus'un boşta olması. Başarısızlıkta neler olacağını biliyorum. İsmail hoca duygusal biri. İşler kötü giderken acaba bunu nasıl yönetir diye soru işareti var kafamda. Oyuncularla iletişimi iyi. İyi bir taktiksyen.
Acaba Kim Min Jae kalacak mı? İngiltere'den ciddi talipleri var. 20 milyon euroya çıkış maddesi var. Başkan da satmak istemiyor. F.Bahçe şu kadroyu korumalı. Serdar Aziz'le alakalı görüşmeler sürüyor. Görüşmelerde maddi fark olduğunu duydum.
Mesut Özil Türkiye'de hayatını sürdürmek istiyor. Birincisi bu. Mesut'a F.Bahçe'den çok daha iyi teklifler gelmişti. Başta ABD olmak üzere. Ama reddetti. Dünyalığı var zaten. Çocuğu da oldu. Mesut burada kalmakta ısrarlı. F.Bahçe'den ayrılma ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Sözleşmesi devam ediyor. Kontratı da Türkiye şartlarına göre iyi. Affedilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Başkanın 3 gündür yurt dışında olduğunu biliyorum. Menajeri Erkut Söğüt herhalde Selahattin beyle görüşüyor. Mesut'un zekası bu ligin üzerinde olduğu için uyum problemi var."