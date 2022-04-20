SON DAKİKA! Mesut Özil'de flaş gelişme! Ali Koç 3 gündür...

Mesut Özil Türkiye'de hayatını sürdürmek istiyor. Birincisi bu. Mesut'a F.Bahçe'den çok daha iyi teklifler gelmişti. Başta ABD olmak üzere. Ama reddetti. Dünyalığı var zaten. Çocuğu da oldu. Mesut burada kalmakta ısrarlı. F.Bahçe'den ayrılma ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Sözleşmesi devam ediyor. Kontratı da Türkiye şartlarına göre iyi. Affedilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Başkanın 3 gündür yurt dışında olduğunu biliyorum. Menajeri Erkut Söğüt herhalde Selahattin beyle görüşüyor. Mesut'un zekası bu ligin üzerinde olduğu için uyum problemi var."