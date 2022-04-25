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FenerbahçeSON DAKİKA! İsmail Kartal eşyalarını topladı! Samandıra'da ayrılık...
HaberlerFenerbahçe Haberleri SON DAKİKA! İsmail Kartal eşyalarını topladı! Samandıra'da ayrılık...
• 25 Nisan 2022 - 08:41 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA! İsmail Kartal eşyalarını topladı! Samandıra'da ayrılık...

Jorge Jesus için Portekiz'e çıkarma yapan ve tecrübeli teknik direktörle masaya oturan Ali Koç'un ünlü çalıştırıcıyı Kadıköy'e getirmeyi planladığı öğrenilirken, Löw'le çalışmak isteyen İsmail Kartal'ın ayrılık hazırlıklarına başladığı bildirildi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişme...

• 25 Nisan 2022 - 08:41 • Son Güncelleme:
1SON DAKİKA İsmail Kartal eşyalarını topladı Samandırada ayrılık...
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Fenerbahçe’de yeni sezonun teknik direktörü için çalışmalar artık son aşamaya geldi. Portekiz’de Lizbon’da Jorge Jesus’la görüşme yapan Başkan Ali Koç, işi nihayete erdirmeyi amaçlıyor.

2SON DAKİKA İsmail Kartal eşyalarını topladı Samandırada ayrılık...

Bir an evvel yeni sezon için kadro planlaması ve çalışmaların başlamasını isteyen Ali Koç için şu anda Jorge Jesus ismi öne çıkmış durumda.

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İsmail Kartal’ın başarısından memnun olan Başkan Koç, öte taraftan işi şansa bırakmamak adına ‘anahtar teslim’ hoca için çaba harcıyor.

4SON DAKİKA İsmail Kartal eşyalarını topladı Samandırada ayrılık...

Bu aşamada maliyeti nerdeyse ikinci plana atan ve fedakarlık yapmaya da hazır olan Fenerbahçe’nin başkanı Jorge Jesus’un artı taraftarlarını yöneticileriyle beraber tartıya koydu.

5SON DAKİKA İsmail Kartal eşyalarını topladı Samandırada ayrılık...

67 yaşındaki çalıştırıcının kariyeri, şampiyonlukları, yetiştirdiği genç yıldızlar ve tecrübesi ön plana alındı. Zaten 2 sene önce de kulübün gündemine gelen Jorge Jesus, Fenerbahçe yönetimi tarafından gayet iyi tanınıyor.

6İşte Jorge Jesus’u hoca adayları arasında öne çıkaran kriterler:

İşte Jorge Jesus’u hoca adayları arasında öne çıkaran kriterler:

- Anahtar teslim hoca olduğu düşünülüyor. Hem Portekiz’de Benfica’da hem de Brezilya’da Flamengo’da şampiyonlukları var. Lig şampiyonluğu konusunda çok tecrübeli bir isim.

7SON DAKİKA İsmail Kartal eşyalarını topladı Samandırada ayrılık...

- Jorge Jesus güçlü bir teknik ekibe sahip. Ekibiyle beraber Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde hep belirli seviyelere ulaştı. Fenerbahçe bu sezon ligde ikinci olursa takımı Şampiyonlar Ligi’nde gruplara taşıma adına tecrübeleri fazlasıyla var.

8SON DAKİKA İsmail Kartal eşyalarını topladı Samandırada ayrılık...

- Jorge Jesus tam anlamıyla lider ve güçlü bir karakter. Uzun bir sezon maratonuna hakim olabilecek bir isim. Duygulardan çok mantığıyla ve deneyimleriyle hareket ediyor. Jorge Jesus kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Ekibiyle beraber iyi bir projeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe ve İstanbul tercihi Jorge Jesus için iyi bir şık olarak göze çarpıyor. Daha önce Suudi Arabistan’dan gelen pahalı kontratları bile kabul etmedi.

9SON DAKİKA İsmail Kartal eşyalarını topladı Samandırada ayrılık...

- Fenerbahçe’yi iyi tanıyor. Özellikle 2013’te UEFA Avrupa Ligi yarı final aşamasındaki eşleşmede Kadıköy’deki atmosferden çok etkilenmişti. Taraftarın ön planda olduğu bir kulüpte çalışmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde bir an önce teknik direktör konusunun resmileşmesi isteniyor. Zira artık mayıs ayının gelmesi nedeniyle zaman kalmadı. Yeni sezon planlamasının bir an evvel belirlenecek hocayla yapılması düşünülüyor. Aralık ayından beri de süren çalışmaların nihayete ermesi amaçlanıyor.

10SON DAKİKA İsmail Kartal eşyalarını topladı Samandırada ayrılık...

Teknik direktör konusunda Başkan Ali Koç ve yöneticiler henüz resmi kararı vermiş değil. Bir yandan İsmail Kartal’ın yakaladığı başarılı çıkış da yabana atılmıyor.

11SON DAKİKA İsmail Kartal eşyalarını topladı Samandırada ayrılık...

Kartal’ın takımla ve taraftarla yakaladığı hava herkesi memnun ediyor. Tecrübeli hocanın Arda Güler başta olmak üzere futbolculardan verim alması da cabası. Şimdi önünde kritik bir Beşiktaş derbisi de olacak olan İsmail Kartal’ın durumu yakından izlenecek.

12SON DAKİKA İsmail Kartal eşyalarını topladı Samandırada ayrılık...

Aralık ayından bu yana devam eden teknik direktör çalışmalarında Joachim Löw ismi daha favori konumdaydı. Yüz yüze yapılan görüşmeler ve toplantılarla Löw ismi herkesi heyecanlandırıyordu. 1998-99 sezonunda Fenerbahçe’de çalışan Alman hocanın geri dönüşüne taraftarlar da sıcak bakıyor. Ancak 63 yaşındaki teknik adamdan bir türlü net bir olumlu cevap alınamadı. Löw’le görüşmeler kapanmadı. Deneyimli isim halen daha ana hedeflerden biri olarak göze çarpıyor.

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BOMBA İDDİA: İSMAİL KARTAL AYRILACAK

Yeni teknik direktör konusunda Löw ve Jorge Jesus arasında mekik dokuyan, son olarak Jesus için Portekiz'e çıkarma yapan Ali Koç'un tercihini 67 yaşındaki çalıştırıcıdan yana kullanırken, ünlü yorumcu Ahmet Ercanlar'ın canlı yayında 'Jesus gelirse İsmail Kartal gider, çünkü Kartal Löw'le beraber çalışırım demişti' ifadeleri şok etkisi yarattı.

14SON DAKİKA İsmail Kartal eşyalarını topladı Samandırada ayrılık...

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