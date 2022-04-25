SON DAKİKA! İsmail Kartal eşyalarını topladı! Samandıra'da ayrılık...
Jorge Jesus için Portekiz'e çıkarma yapan ve tecrübeli teknik direktörle masaya oturan Ali Koç'un ünlü çalıştırıcıyı Kadıköy'e getirmeyi planladığı öğrenilirken, Löw'le çalışmak isteyen İsmail Kartal'ın ayrılık hazırlıklarına başladığı bildirildi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişme...
Fenerbahçe’de yeni sezonun teknik direktörü için çalışmalar artık son aşamaya geldi. Portekiz’de Lizbon’da Jorge Jesus’la görüşme yapan Başkan Ali Koç, işi nihayete erdirmeyi amaçlıyor.
İsmail Kartal’ın başarısından memnun olan Başkan Koç, öte taraftan işi şansa bırakmamak adına ‘anahtar teslim’ hoca için çaba harcıyor.
- Jorge Jesus tam anlamıyla lider ve güçlü bir karakter. Uzun bir sezon maratonuna hakim olabilecek bir isim. Duygulardan çok mantığıyla ve deneyimleriyle hareket ediyor. Jorge Jesus kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Ekibiyle beraber iyi bir projeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe ve İstanbul tercihi Jorge Jesus için iyi bir şık olarak göze çarpıyor. Daha önce Suudi Arabistan’dan gelen pahalı kontratları bile kabul etmedi.
- Fenerbahçe’yi iyi tanıyor. Özellikle 2013’te UEFA Avrupa Ligi yarı final aşamasındaki eşleşmede Kadıköy’deki atmosferden çok etkilenmişti. Taraftarın ön planda olduğu bir kulüpte çalışmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde bir an önce teknik direktör konusunun resmileşmesi isteniyor. Zira artık mayıs ayının gelmesi nedeniyle zaman kalmadı. Yeni sezon planlamasının bir an evvel belirlenecek hocayla yapılması düşünülüyor. Aralık ayından beri de süren çalışmaların nihayete ermesi amaçlanıyor.
Aralık ayından bu yana devam eden teknik direktör çalışmalarında Joachim Löw ismi daha favori konumdaydı. Yüz yüze yapılan görüşmeler ve toplantılarla Löw ismi herkesi heyecanlandırıyordu. 1998-99 sezonunda Fenerbahçe’de çalışan Alman hocanın geri dönüşüne taraftarlar da sıcak bakıyor. Ancak 63 yaşındaki teknik adamdan bir türlü net bir olumlu cevap alınamadı. Löw’le görüşmeler kapanmadı. Deneyimli isim halen daha ana hedeflerden biri olarak göze çarpıyor.
BOMBA İDDİA: İSMAİL KARTAL AYRILACAK
Yeni teknik direktör konusunda Löw ve Jorge Jesus arasında mekik dokuyan, son olarak Jesus için Portekiz'e çıkarma yapan Ali Koç'un tercihini 67 yaşındaki çalıştırıcıdan yana kullanırken, ünlü yorumcu Ahmet Ercanlar'ın canlı yayında 'Jesus gelirse İsmail Kartal gider, çünkü Kartal Löw'le beraber çalışırım demişti' ifadeleri şok etkisi yarattı.