SON DAKİKA! Domenec Torrent'e güle güle! '3 pas yapamıyorsun hocam'
Galatasaray'da çıktığı 14 maçta sadece 4 galibiyet alan Domenec Torrent'le köprülerin atıldığı, İspanyol teknik adamla yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte Fenerbahçe derbisinden sonra yaşanan sıcak gelişmeler...
Hürriyet spor yazarları, Galatasaray teknik direktörü Torrent'in, "Türkiye’de proje yok. Tek proje bir sonraki maçı kazanmak. Halbuki büyük hocalar kendilerine zaman tanındığı için başarılı oldu” dedi. Galatasaray bu zamanı ona vermeli mi?" sözünü değerlendirdi. İşte o değerlendirmeler...
MEHMET ARSLAN
Sonuna kadar haklı. Türkiye’de teknik adamlar, başkan ve yöneticilerin başarısızlıkta ardına saklandıkları birer paravandır. Kararlılıkla arkalarında duracaklarını iddia ettikleri bir proje iki yenilgi ile rafa kalkar. Her hafta tercihleri nedeniyle suçladıkları teknik direktörlere bunun faturasını ödetirler ama kendileri bu faturayı asla ödemezler. Dolayısıyla Torrent sonuna kadar haklı. Bu zamanı elbette Torrent de hak ediyordu. Geçmiş zaman kullanıyorum çünkü artık ona tanınacak zaman kalmadı. Geldiği ilk günden bu yana eleştirilen Torrent’in tıpkı Pereira gibi yıpratıldığını ve motivasyonunun kalmadığını düşünüyorum.
GÜNTEKİN ONAY
Torrent’i yeterince iddialı ve idealist bir teknik adam olarak görmüyorum. Belki elindeki kadro yeterli değil. Özellikle Galatasaray’ın orta sahasının kalitesi düşük ancak Torrent’in bir dokunuşu veya ortaya koyduğu bir farklılık yok. Koskoca Galatasaray, üst üste 3 pas yapmakta zorlanıyorsa burada bir projeden veya gelecekten bahsetmek fazla iyimserlik olur
UĞUR MELEKE
Evet, büyük hocalar kendilerine zaman tanındığı için başarılı oldular ama aynı büyük hocalar o başarıya ulaşacaklarının sinyallerini de ilk sezondan veriyorlardı. Herkes 30 sene önce Alex Ferguson’a verilen krediyi örnek gösteriyor ama bunu ezberden yapıyorlar: Ferguson ManU’daki ilk tam sezonunu ikinci bitirdi. O yıl takıma Steve bruce, brian McClair gibi takviyeler yaptı ve geleceğin parlak olacağına dair sinyaller verdi. Ayrıca artık 80’lerde değiliz. 2020’lerde bir büyük takım çalıştırıyorsanız gelişirken yarışmacı da olabilmelisiniz.
UĞUR MELEKE
Ben iki maçın da beklenenin bir tık altında kaldığını düşünüyorum. Elbette Manchester City-Liverpool’un seviyesi bambaşka. Sadece İngiltere’nin değil, futbol oyununun en büyük maçı. 10 yıl boyunca futbolun en büyük aseti Real Madrid-Barcelona kapışmasıydı. Artık bence o rütbe Manchester City-Liverpool’a geçti. Ancak bu kapışmanın daha iyi maçlarını izlemiştik, bunun seviyesi bir tık geride kaldı. Bizim derbide de hakemin elinde düdükle dolaşması sebebiyle akışkan bir oyun oynanamadı. MHK’nın başarısıdır bu düşük hakem standardı.
MEHMET ARSLAN
Futbolun kusursuzluğuna dair örnek olarak gösterilebilecek bir maçtı. İki teknik adamın birbirlerine gösterdikleri saygı bir yanda, saha içinde oyuncuların mücadelesi ve yaptıkları işle hakeme gösterdikleri saygı diğer yanda. Futbola dair güzelliklerden beslenen bir futbol kültürü ile olumsuzluklardan beslenen başka bir futbol kültürünün karşılaştırması oldu bu soru. Bizdeki sadece heyecan. Oradaki saygı duyulacak bir mücadele ve keyif. Üstelik o maçı kazananın elde edeceği müthiş geliri düşününce. Galiba aramızda 50 yıllık bir gelişmişlik farkı var.
Galatasaray karnesi kırıkla dolu olan Torrent, sarı kırmızılı takım tarihinin de en kötü performans sergileyen teknik direktörü oldu. Galatasaray'ın başında en az 10 maça çıkan teknik adamlar arasında Torrent, 1.14 ortalama ile en kötü istatistiği yakaladı. Torrent'ten önce bu kötü rekorun sahipleri 1.25 ortalamayla Cesare Prandelli ve Gheorghe Hagi'ydi.
Burak Elmas'ın seçim kararı almasıyla birlikte yolların ayrılması kesinleşen Domenec Torrent, seçimden sonra veya sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak.