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GalatasaraySON DAKİKA! Domenec Torrent'e güle güle! '3 pas yapamıyorsun hocam'
HaberlerGalatasaray Haberleri SON DAKİKA! Domenec Torrent'e güle güle! '3 pas yapamıyorsun hocam'
• 12 Nisan 2022 - 09:40 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA! Domenec Torrent'e güle güle! '3 pas yapamıyorsun hocam'

Galatasaray'da çıktığı 14 maçta sadece 4 galibiyet alan Domenec Torrent'le köprülerin atıldığı, İspanyol teknik adamla yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte Fenerbahçe derbisinden sonra yaşanan sıcak gelişmeler...

• 12 Nisan 2022 - 09:40 • Son Güncelleme:
1SON DAKİKA Domenec Torrente güle güle 3 pas yapamıyorsun hocam
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Hürriyet spor yazarları, Galatasaray teknik direktörü Torrent'in, "Türkiye’de proje yok. Tek proje bir sonraki maçı kazanmak. Halbuki büyük hocalar kendilerine zaman tanındığı için başarılı oldu” dedi. Galatasaray bu zamanı ona vermeli mi?" sözünü değerlendirdi. İşte o değerlendirmeler...

2MEHMET ARSLAN

MEHMET ARSLAN

Sonuna kadar haklı. Türkiye’de teknik adamlar, başkan ve yöneticilerin başarısızlıkta ardına saklandıkları birer paravandır. Kararlılıkla arkalarında duracaklarını iddia ettikleri bir proje iki yenilgi ile rafa kalkar. Her hafta tercihleri nedeniyle suçladıkları teknik direktörlere bunun faturasını ödetirler ama kendileri bu faturayı asla ödemezler. Dolayısıyla Torrent sonuna kadar haklı. Bu zamanı elbette Torrent de hak ediyordu. Geçmiş zaman kullanıyorum çünkü artık ona tanınacak zaman kalmadı. Geldiği ilk günden bu yana eleştirilen Torrent’in tıpkı Pereira gibi yıpratıldığını ve motivasyonunun kalmadığını düşünüyorum.

3GÜNTEKİN ONAY

GÜNTEKİN ONAY

Torrent’i yeterince iddialı ve idealist bir teknik adam olarak görmüyorum. Belki elindeki kadro yeterli değil. Özellikle Galatasaray’ın orta sahasının kalitesi düşük ancak Torrent’in bir dokunuşu veya ortaya koyduğu bir farklılık yok. Koskoca Galatasaray, üst üste 3 pas yapmakta zorlanıyorsa burada bir projeden veya gelecekten bahsetmek fazla iyimserlik olur

4UĞUR MELEKE

UĞUR MELEKE

Evet, büyük hocalar kendilerine zaman tanındığı için başarılı oldular ama aynı büyük hocalar o başarıya ulaşacaklarının sinyallerini de ilk sezondan veriyorlardı. Herkes 30 sene önce Alex Ferguson’a verilen krediyi örnek gösteriyor ama bunu ezberden yapıyorlar: Ferguson ManU’daki ilk tam sezonunu ikinci bitirdi. O yıl takıma Steve bruce, brian McClair gibi takviyeler yaptı ve geleceğin parlak olacağına dair sinyaller verdi. Ayrıca artık 80’lerde değiliz. 2020’lerde bir büyük takım çalıştırıyorsanız gelişirken yarışmacı da olabilmelisiniz.

5SON DAKİKA Domenec Torrente güle güle 3 pas yapamıyorsun hocam

Spor yazarlarına, "Pazar akşamı saat 18.30’da Manchester City-Liverpool, 20.30’da Fenerbahçe-Galatasaray oynandı. Iki büyük maçı nasıl gözlemlediniz? Benzerlikler ya da farklar nelerdir?" sorusu soruldu ve işte yanıtları...

6UĞUR MELEKE

UĞUR MELEKE

Ben iki maçın da beklenenin bir tık altında kaldığını düşünüyorum. Elbette Manchester City-Liverpool’un seviyesi bambaşka. Sadece İngiltere’nin değil, futbol oyununun en büyük maçı. 10 yıl boyunca futbolun en büyük aseti Real Madrid-Barcelona kapışmasıydı. Artık bence o rütbe Manchester City-Liverpool’a geçti. Ancak bu kapışmanın daha iyi maçlarını izlemiştik, bunun seviyesi bir tık geride kaldı. Bizim derbide de hakemin elinde düdükle dolaşması sebebiyle akışkan bir oyun oynanamadı. MHK’nın başarısıdır bu düşük hakem standardı.

7GÜNTEKİN ONAY

GÜNTEKİN ONAY

Arada büyük tempo ve kalite farkı olduğu gerçek. Dünyanın en güçlü 5 takımının ikisininden bahsediyoruz. Açıkçası tek benzerlik tribünlerin dolu olmasıydı!

8MEHMET ARSLAN

MEHMET ARSLAN

Futbolun kusursuzluğuna dair örnek olarak gösterilebilecek bir maçtı. İki teknik adamın birbirlerine gösterdikleri saygı bir yanda, saha içinde oyuncuların mücadelesi ve yaptıkları işle hakeme gösterdikleri saygı diğer yanda. Futbola dair güzelliklerden beslenen bir futbol kültürü ile olumsuzluklardan beslenen başka bir futbol kültürünün karşılaştırması oldu bu soru. Bizdeki sadece heyecan. Oradaki saygı duyulacak bir mücadele ve keyif. Üstelik o maçı kazananın elde edeceği müthiş geliri düşününce. Galiba aramızda 50 yıllık bir gelişmişlik farkı var.

9SON DAKİKA Domenec Torrente güle güle 3 pas yapamıyorsun hocam

Galatasaray'ın Katalan teknik direktörü Domenec Torrent, sarı kırmızılı takımın başında gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.

10SON DAKİKA Domenec Torrente güle güle 3 pas yapamıyorsun hocam

Pep Guardiola'nın tavsiyesi üzerine Galatasaray'ın tercih ettiği Torrent, iki Barcelona maçı ve Beşiktaş derbisi dışında beklentileri karşılayan bir futbol da oynatamadı.

11SON DAKİKA Domenec Torrente güle güle 3 pas yapamıyorsun hocam

İlk 5 maçını 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle geçen Domenec Torrent, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak ilk 5 maçta galibiyet alamayan ilk teknik direktör oldu. Torrent'in kötü serisi Göztepe deplasmanındaki 3-2'lik galibiyetle sona erdi.

12SON DAKİKA Domenec Torrente güle güle 3 pas yapamıyorsun hocam

Göztepe galibiyeti sonrası 3 deplasman maçına çıkan Torrentli Galatasaray, bu maçların tamamında mağlup oldu. Konyaspor, Gaziantep ve Fenerbahçe deplasmanlarındaki mağlubiyet kadar ortaya kanan futbol da büyük eleştirisi konusu oldu.

13SON DAKİKA Domenec Torrente güle güle 3 pas yapamıyorsun hocam

Galatasaray karnesi kırıkla dolu olan Torrent, sarı kırmızılı takım tarihinin de en kötü performans sergileyen teknik direktörü oldu. Galatasaray'ın başında en az 10 maça çıkan teknik adamlar arasında Torrent, 1.14 ortalama ile en kötü istatistiği yakaladı. Torrent'ten önce bu kötü rekorun sahipleri 1.25 ortalamayla Cesare Prandelli ve Gheorghe Hagi'ydi.

14SON DAKİKA Domenec Torrente güle güle 3 pas yapamıyorsun hocam

Burak Elmas'ın seçim kararı almasıyla birlikte yolların ayrılması kesinleşen Domenec Torrent, seçimden sonra veya sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak.

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16SON DAKİKA Domenec Torrente güle güle 3 pas yapamıyorsun hocam

 

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    SON DAKİKA! Domenec Torrent'e güle güle! '3 pas yapamıyorsun hocam'