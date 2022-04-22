SON DAKİKA! Anthony Nwakaeme Fenerbahçe'de! İşte çılgın sözleşmenin o maddeleri

Fenerbahçe'de son haftalardaki performansın ardından taraftarların İsmail Kartal'a olan güveni yükseldi. Sarı-lacivertlilerde sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adamla vedalaşılması beklenirken, gündeme gelen Joachim Löw ve Jorge Jesus konusunda bir türlü somut adımlar atılamadı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç ve kurmaylarının iki isimle de görüşmelere devam ettiği belirtildi.