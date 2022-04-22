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FenerbahçeSON DAKİKA! Anthony Nwakaeme Fenerbahçe'de! İşte çılgın sözleşmenin o maddeleri
HaberlerFenerbahçe Haberleri SON DAKİKA! Anthony Nwakaeme Fenerbahçe'de! İşte çılgın sözleşmenin o maddeleri
• 22 Nisan 2022 - 07:28 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA! Anthony Nwakaeme Fenerbahçe'de! İşte çılgın sözleşmenin o maddeleri

Trabzonspor'la bir türlü anlaşamayan ve bordo mavili kulüpten hem 2+1 yıllık sözleşme isteyen hem de yıllık 3 milyon euro maaş talep eden Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. İşte iki ezeli rakip arasında yaşanan Nwakaeme savaşı...

• 22 Nisan 2022 - 07:28 • Son Güncelleme:
1SON DAKİKA Anthony Nwakaeme Fenerbahçede İşte çılgın sözleşmenin o maddeleri
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İsmail Kartal'ın geleceğinin merak konusu olduğu Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, Trabzonspor'un yıldız futbolcusuyla prensipte anlaşma sağladığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları..

2SON DAKİKA Anthony Nwakaeme Fenerbahçede İşte çılgın sözleşmenin o maddeleri

Fenerbahçe'de son haftalardaki performansın ardından taraftarların İsmail Kartal'a olan güveni yükseldi. Sarı-lacivertlilerde sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adamla vedalaşılması beklenirken, gündeme gelen Joachim Löw ve Jorge Jesus konusunda bir türlü somut adımlar atılamadı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç ve kurmaylarının iki isimle de görüşmelere devam ettiği belirtildi.

3Anthony Nwakaeme Fenerbahçede

Anthony Nwakaeme Fenerbahçe'de!

Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme konusunda flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Trabzonspor yönetimi ile Anthony Nwakaeme arasında henüz bir anlaşma sağlanamadığı vurgulandı. Tecrübeli futbolcunun gelen teklifler nedeniyle kafasının karıştığı belirtildi.

4VİSCA NE ALIYORSA İKİ KATI DEMİŞTİ

VİSCA NE ALIYORSA İKİ KATI DEMİŞTİ!

Trabzonspor yönetiminden 2+1 yıllık sözleşme karşılığında imza parası olarak 1 milyon 800 bin euroyu peşin isteyen Anthony Nwakaeme'nin yıllık ücret olarak da 3 milyon euro talep ettiği kaydedildi. Yıldız futbolcunun bu tavrı sonrası görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği ifade edildi.

5AHMET AĞAOĞLU ÇILDIRDI

AHMET AĞAOĞLU ÇILDIRDI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Anthony Nwakaeme'nin bu tavrı nedeniyle oldukça sinirli olduğu öğrenildi.

6SON DAKİKA Anthony Nwakaeme Fenerbahçede İşte çılgın sözleşmenin o maddeleri

Başta Katar'dan olmak üzere birçok kulüpten resmi transfer teklifi alan Anthony Nwakaeme'nin kararını 15 gün içerisinde vereceği ifade edildi.

7FENERBAHÇE NWAKAEMENİN İŞİNİ BİTİRDİ

FENERBAHÇE NWAKAEME'NİN İŞİNİ BİTİRDİ

Trabzonspor'un henüz yeni sözleşme imzalamadığı Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve tecrübeli futbolcuyu ikna ettiği belirtildi. 33 yaşındaki oyuncuyla sarı-lacivertliler arasındaki prensip anlaşmasının detayları da belli oldu.

8SON DAKİKA Anthony Nwakaeme Fenerbahçede İşte çılgın sözleşmenin o maddeleri

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldıza 1 milyon 500 bin euro imza parası ile 2 milyon 750 bin euro yıllık ücret teklif ettiği belirtildi. Sarı-lacivertliler ile Nijeryalı oyuncu arasında 3 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşması sağlandığı kaydedildi.

9SON DAKİKA Anthony Nwakaeme Fenerbahçede İşte çılgın sözleşmenin o maddeleri

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Anthony Nwakaeme, bu sezon Trabzonspor formasını 32 kez giydi. 33 yaşındaki yıldız futbolcu rakip fileleri 12 kez havalandırdı. Anthony Nwakaeme takım arkadaşlarına da 11 asist yaptı.

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