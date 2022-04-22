SON DAKİKA! Anthony Nwakaeme Fenerbahçe'de! İşte çılgın sözleşmenin o maddeleri
Trabzonspor'la bir türlü anlaşamayan ve bordo mavili kulüpten hem 2+1 yıllık sözleşme isteyen hem de yıllık 3 milyon euro maaş talep eden Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. İşte iki ezeli rakip arasında yaşanan Nwakaeme savaşı...
İsmail Kartal'ın geleceğinin merak konusu olduğu Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, Trabzonspor'un yıldız futbolcusuyla prensipte anlaşma sağladığı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları..
Fenerbahçe'de son haftalardaki performansın ardından taraftarların İsmail Kartal'a olan güveni yükseldi. Sarı-lacivertlilerde sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adamla vedalaşılması beklenirken, gündeme gelen Joachim Löw ve Jorge Jesus konusunda bir türlü somut adımlar atılamadı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç ve kurmaylarının iki isimle de görüşmelere devam ettiği belirtildi.
Anthony Nwakaeme Fenerbahçe'de!
Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme konusunda flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Trabzonspor yönetimi ile Anthony Nwakaeme arasında henüz bir anlaşma sağlanamadığı vurgulandı. Tecrübeli futbolcunun gelen teklifler nedeniyle kafasının karıştığı belirtildi.
VİSCA NE ALIYORSA İKİ KATI DEMİŞTİ!
Trabzonspor yönetiminden 2+1 yıllık sözleşme karşılığında imza parası olarak 1 milyon 800 bin euroyu peşin isteyen Anthony Nwakaeme'nin yıllık ücret olarak da 3 milyon euro talep ettiği kaydedildi. Yıldız futbolcunun bu tavrı sonrası görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği ifade edildi.