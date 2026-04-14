Söke'de seferberlik başladı! Ekipler sahaya indi, tarımsal markaj başladı
Aydın'ın Söke ilçesinde sahaya inen ilçe tarım ekipleri ekili alanlarda hastalık ve zararlılara karşı denetim gerçekleştirdi.
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekipler, ilçe genelindeki ekili ve dikili tarım arazilerinde bitki sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda saha çalışmalarına hız kazandıran ekipler, ürünlerde hastalık ve zararlı tespitine yönelik incelemeler ile desteklemeye esas ürün belirleme çalışmaları gerçekleştirdi.
Üreticilerin emeğinin korunması, verim ve kalite kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalarla hem mevcut risklerin önüne geçilmesi hem de üreticilerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.
Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ekili ve dikili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri ile desteklemeye esas ürün tespit çalışmalarımız yoğun şekilde sürdürülüyor. Üreticilerimizin emeğini korumak, verim ve kaliteyi artırmak amacıyla sahada yürütülen bu çalışmalar titizlikle devam etmekte olup, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için gerekli tüm kontroller yerinde gerçekleştirilmektedir" ifadeleri yer aldı.