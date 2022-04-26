Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeŞOK! İrfan Can Kahveci Mesut Özil'in evine gitti İsmail Kartal o fotoğrafı görünce...
HaberlerFenerbahçe Haberleri ŞOK! İrfan Can Kahveci Mesut Özil'in evine gitti İsmail Kartal o fotoğrafı görünce...
• 26 Nisan 2022 - 14:34 • Son Güncelleme:

ŞOK! İrfan Can Kahveci Mesut Özil'in evine gitti İsmail Kartal o fotoğrafı görünce...

Konyaspor maçından sonra Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan, ardından saha içi sorumluluğunu İrfan Can Kahveci'ye veren İsmail Kartal'ın bu hamlesi oldukça takdir edilmişti. Aradan geçen süre içerisinde İrfan Can'ın, Mesut Özil ve Ozan Tufan'la bağlarını koparmadığı, yıldız futbolcunun ailesiyle birlikte ev ziyaretinde bulunduğu öğrenildi.

• 26 Nisan 2022 - 14:34 • Son Güncelleme:
1ŞOK İrfan Can Kahveci Mesut Özilin evine gitti İsmail Kartal o fotoğrafı görünce...
ABONE OL

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'a af yok! Takımın önde gelen futbolcularından İrfan Can Kahveci'nin aile buluşmasında bir araya geldiği ikilide teknik direktör İsmail Kartal'ın katı tutumu sürüyor

2ŞOK İrfan Can Kahveci Mesut Özilin evine gitti İsmail Kartal o fotoğrafı görünce...

Sabah'ta yer alan habere göre, kadro dışı kaldıkları Fenerbahçe'de af beklentisi olan Mesut Özil ve Ozan Tufan'la ilgili İsmail Kartal'ın düşüncesinin olumsuz olduğu ileri sürüldü. Başarılı çalıştırıcının, takımının havasının bozulmasını istemediği söyleniyor. Fenerbahçe ikilinin olmadığı 4 maçı kazandı.

3ŞOK İrfan Can Kahveci Mesut Özilin evine gitti İsmail Kartal o fotoğrafı görünce...

Fenerbahçe, 20 Mart'ta ikincilik yolundaki rakibi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Galibiyetin ertesi günü, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığının açıklanması herkeste şoke etkisi yaratmıştı. İki futbolcu karşılaşma sonrası soyunma odasında İsmail Kartal ile gerginlik yaşayınca bu karar alınmıştı. Olayın üzerinden bir aydan fazla süre geçti.

4ŞOK İrfan Can Kahveci Mesut Özilin evine gitti İsmail Kartal o fotoğrafı görünce...

Yönetim Mesut ve Ozan'la ilgili yeni bir tasarrufta bulunmadı. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncunun durumunu görüşmek için İstanbul'a geldi ve yönetimle görüştü. Ancak yeni bir gelişme olmadı.

5ŞOK İrfan Can Kahveci Mesut Özilin evine gitti İsmail Kartal o fotoğrafı görünce...

İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz akşam Mesut Özil'in evine Ozan Tufan'la birlikte misafir olmuş ve o anları sosyal medya hesabından, "Davetin için teşekkürler abicim" notuyla paylaşmıştı.

6ŞOK İrfan Can Kahveci Mesut Özilin evine gitti İsmail Kartal o fotoğrafı görünce...

Sosyal medyada gündem olan meşhur kare sonrası ikilinin takıma geri döneceği iddiaları alevlenmişti.

7ŞOK İrfan Can Kahveci Mesut Özilin evine gitti İsmail Kartal o fotoğrafı görünce...

Bu sezon Fenerbahçe'de çok iyi bir sezon geçiren Serdar Aziz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

8ŞOK İrfan Can Kahveci Mesut Özilin evine gitti İsmail Kartal o fotoğrafı görünce...

Fenerbahçe, geçen ay genç yıldızlarıyla sözleşme uzatmıştı. Ali Koç, kontratı bitecek olan Berke Özer ile yolları ayıracaklarını açıklamıştı. Mukavelesi sona erecek isimlerden biri de Serdar Aziz. Tecrübeli savunmacı çok iyi bir sezon geçiriyor.

9ŞOK İrfan Can Kahveci Mesut Özilin evine gitti İsmail Kartal o fotoğrafı görünce...

Yeniden Milli Takım'a davet edilen Serdar, yönetimle yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varmıştı. Başarılı stoper, işi resmiyete dökmek için kendisine yapılacak çağrıyı bekliyor. Serdar ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

10
11ŞOK İrfan Can Kahveci Mesut Özilin evine gitti İsmail Kartal o fotoğrafı görünce...

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

    İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

    Sıradaki Galeri
    Rıza Çalımbay'dan Ahmet Nur Çebi'ye büyük müjde! Beşiktaş'ı bir 'beladan' kurtarıyor

    Rıza Çalımbay'dan Ahmet Nur Çebi'ye büyük müjde! Beşiktaş'ı bir 'beladan' kurtarıyor

    ŞOK! İrfan Can Kahveci Mesut Özil'in evine gitti İsmail Kartal o fotoğrafı görünce...

    ŞOK! İrfan Can Kahveci Mesut Özil'in evine gitti İsmail Kartal o fotoğrafı görünce...

    İsmail Kartal isyanı ve flaş Mesut Özil gelişmesi! Bunların hepsi Jorge Jesus etkisi...

    İsmail Kartal isyanı ve flaş Mesut Özil gelişmesi! Bunların hepsi Jorge Jesus etkisi...

    Ekibini kurmaya başladı bile! Galatasaray'da çılgın plan! Arda Turan geliyor

    Ekibini kurmaya başladı bile! Galatasaray'da çılgın plan! Arda Turan geliyor