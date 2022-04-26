ŞOK! İrfan Can Kahveci Mesut Özil'in evine gitti İsmail Kartal o fotoğrafı görünce...
Konyaspor maçından sonra Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan, ardından saha içi sorumluluğunu İrfan Can Kahveci'ye veren İsmail Kartal'ın bu hamlesi oldukça takdir edilmişti. Aradan geçen süre içerisinde İrfan Can'ın, Mesut Özil ve Ozan Tufan'la bağlarını koparmadığı, yıldız futbolcunun ailesiyle birlikte ev ziyaretinde bulunduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'a af yok! Takımın önde gelen futbolcularından İrfan Can Kahveci'nin aile buluşmasında bir araya geldiği ikilide teknik direktör İsmail Kartal'ın katı tutumu sürüyor
Sabah'ta yer alan habere göre, kadro dışı kaldıkları Fenerbahçe'de af beklentisi olan Mesut Özil ve Ozan Tufan'la ilgili İsmail Kartal'ın düşüncesinin olumsuz olduğu ileri sürüldü. Başarılı çalıştırıcının, takımının havasının bozulmasını istemediği söyleniyor. Fenerbahçe ikilinin olmadığı 4 maçı kazandı.
Fenerbahçe, 20 Mart'ta ikincilik yolundaki rakibi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Galibiyetin ertesi günü, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığının açıklanması herkeste şoke etkisi yaratmıştı. İki futbolcu karşılaşma sonrası soyunma odasında İsmail Kartal ile gerginlik yaşayınca bu karar alınmıştı. Olayın üzerinden bir aydan fazla süre geçti.