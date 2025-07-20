Soğan, mısır ve pancar ile ilgili kritik uyarı! Fiyatları etkileyecek

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Polatlı bölgesinde özellikle pancar ve soğan ekildiğini, son dönemlerde ise sıcaklıkları yükselmesine ve nem oranının da oldukça artmasına değinen Gürel, "Hastalık riski bu hava durumuyla bir hayli artacaktır. Çiftçilerimizin buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Hastalık bir tarlaya girdiği zaman geri dönüşü ve mücadelesi hem çok külfetli hem de çok masraflı oluyor. İlaçlamaların muhakkak geç olmadan yapılması, aşırı sulamaya dikkat edilmesi ve aşırı sulamadan kaçınılması çok önem arz etmekte. Mısırda da beyazsinek zararını biz arazide yapmış olduğumuz kontrollerde çok yoğun bir şekilde görüyoruz. Empoasca dediğimiz zararlı ile tek bir ilaçlı mücadeleyle başa çıkamıyoruz. Belli periyotlarda ilaçlamalarını aksatmadan çiftçilerimizin yapmaları lazım. Şu an maalesef yağmurlama ile mısır yetiştiriciliği bölgemizde gerçekleşiyor ama damlamaya geçilmeli. Hem su tasarrufu yönünden hem doğacak hastalık, zararlı yönünden çok önem arz etmekte. Damlamanın da verime özellikle mısır tarımındaki verimi artırdığı bilinen bir gerçek. Bunlara dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.