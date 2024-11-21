Sivas'ta mahalle muhtarından okula arıtma sistemi!

Şu anda Celal Bayar Ortaokulu'nda da yapmayı planlıyoruz. Çocuklarımızın su mataraları gün içerisinde yetmiyor. Yaptırdığımız arıtma sistemlerinin her ay kontrollerini yaptırıyoruz, arızalanması durumunda da değişimlerini planlayıp gerçekleştiriyoruz. Çocuklar öğle arası veya akşam okul çıkışlarında muhtarlığımıza gelerek beni ziyaret edip teşekkür ediyorlar” dedi.Sultan Şehir Sivas Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Muhabbet Olgaç, çeşmelerin örnek bir çalışma olduğunu ifade ederek, “Muhtarımız böylesi bir proje ile bizlere örnek oldu. Çocukların ve muhtarımızın mutluluğunu burada yerinde gözlemledik. Diğer muhtarlarımıza da örnek olmasını diliyorum. Muhtarımıza da böylesi bir örnek teşkil eden proje ile bizleri gururlandırdığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Öğrenciler ise çeşme yaptırıldığı için sevindiklerini dile getirerek, mahalle muhtarına teşekkür ettiler.