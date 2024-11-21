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Sivas'ta mahalle muhtarından okula arıtma sistemi!

Sivas'ta bir mahalle muhtarı, okul koridorlarına hayırseverlerin desteğiyle yaptırdığı arıtma cihazlı çeşmeler ile hem çocukların sağlıklı suya erişimini kolaylaştırdı hem de aile bütçelerine katkı sağladı.

İHA
• 21 Kasım 2024 - 12:18 • Son Güncelleme:
İHA
• 21 Kasım 2024 - 12:18 • Son Güncelleme:
1Sivasta mahalle muhtarından okula arıtma sistemi

Sivas'ta Selçuklu Mahallesi Muhtarı Hasan Uğur Çakır, “Temiz suya erişim her çocuğun hakkıdır” sloganıyla başlattığı projeyle takdir topluyor. Hayırseverlerin desteğini alarak mahalledeki okullara su arıtma sistemi ve çeşme yaptıran Muhtar Çakır, hem çocukların sağlıklı suya erişimini kolaylaştırdı hem de aile bütçelerine katkı sağladı.

2Sivasta mahalle muhtarından okula arıtma sistemi

Projenin ilk adımı Mehmetçik Ortaokulu'nda pilot olarak hayata geçirildi. Ardından Abdussamed Bal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde uygulanan proje, şimdi Celal Bayar Ortaokulu'nda da hayata geçirilmeye hazırlanıyor. 

3Sivasta mahalle muhtarından okula arıtma sistemi

Su mataralarının yetmediğini belirten Muhtar Hasan Uğur Çakır, “Kurulan arıtma sistemlerini düzenli olarak kontrol ettiriyoruz. Arızalanması durumunda tamir ve değişimlerini planlayarak gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız artık güvenle su içebiliyor. Okul çıkışlarında gelip teşekkür eden öğrencilerin mutluluğu bize en büyük motivasyon” dedi.

4“ÇOCUKLARIMIZIN TEMİZ SUYA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRDIK”

“ÇOCUKLARIMIZIN TEMİZ SUYA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRDIK”

Çakır, çocukların temiz suya ulaşımını kolaylaştırdıklarını söyleyerek, “Temiz suya erişim her çocuğun hakkıdır sloganı ile başlayarak, okullarımıza arıtma sistemi takıp çeşmeler yaptık. Çocuklarımızın temiz suya ulaşımını kolaylaştırdık ve aile bütçesine katkı sağladık.

5Sivasta mahalle muhtarından okula arıtma sistemi

Hayır sahipleri ve okul yönetimimizin de destekleri ile bu okulda yaptık, çevre okullarımızda da yapmayı planlıyoruz. Pilot okul olarak ilk Mehmetçik Ortaokulu'na yaptık, daha sonra Abdulsamet Bal İmam Hatip Lisesi'ne de yaptık.

6Sivasta mahalle muhtarından okula arıtma sistemi

 Şu anda Celal Bayar Ortaokulu'nda da yapmayı planlıyoruz. Çocuklarımızın su mataraları gün içerisinde yetmiyor. Yaptırdığımız arıtma sistemlerinin her ay kontrollerini yaptırıyoruz, arızalanması durumunda da değişimlerini planlayıp gerçekleştiriyoruz. Çocuklar öğle arası veya akşam okul çıkışlarında muhtarlığımıza gelerek beni ziyaret edip teşekkür ediyorlar” dedi.Sultan Şehir Sivas Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Muhabbet Olgaç, çeşmelerin örnek bir çalışma olduğunu ifade ederek, “Muhtarımız böylesi bir proje ile bizlere örnek oldu. Çocukların ve muhtarımızın mutluluğunu burada yerinde gözlemledik. Diğer muhtarlarımıza da örnek olmasını diliyorum. Muhtarımıza da böylesi bir örnek teşkil eden proje ile bizleri gururlandırdığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öğrenciler ise çeşme yaptırıldığı için sevindiklerini dile getirerek, mahalle muhtarına teşekkür ettiler.