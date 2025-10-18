Sivas'ta hasat zengin edecek! Birkaç gün içinde tonlarca toplanacak: İyi para yapar

5

Mustafa Koç, bekledikleri verimi aldıklarını belirterek, "Çekirdeğin dalında kurumaya bıraktık, o yüzden de biraz geç başladık. Zor bir süreçti bizim için. Beklediğimiz verimi de alıyoruz. Şu anda çekirdeğin kalitesi ve verimi çok güzel. Bizde hijyen kurallarına çok önem veriyoruz.