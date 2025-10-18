GAZETE VATAN ANA SAYFA
Sivas'ta hasat zengin edecek! Birkaç gün içinde tonlarca toplanacak: İyi para yapar

18.10.2025 - 07:48

Kaynak : İHA

Sivas'ta üreticileri zengin edecek hasat başladı. Verimin yüksek olması çiftçinin yüzünü güldürürken, rekoltenin rekor seviyelerde olması bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi'nin tahıl ambarı olarak bilinen Sivas'ta, alternatif tarım ürünlerine olan ilgi her geçen yıl artıyor.

İlkbahar aylarında toprakla buluşturulan ve yaz boyunca sarı örtüsüyle geniş arazileri süsleyen ayçiçeklerinin hasadı başladı.

Uzun bir emeğin ürünü olan ayçiçekleri, bu yıl yağışların zamanında ve yeterli miktarda gelmesi sayesinde sağlıklı bir şekilde olgunlaştı. Hasadı yapılan ayçiçekleri çerezlik ve yağ üretiminde kullanılacak.

Merkeze bağlı Hayırbey köyünde çiftçilik yapan Mustafa Koç, verimin bu sene çok iyi olduğunu söyleyerek, yaklaşık 620 dönümlük alanda üretimi yaptıkları çerezlik ayçiçeklerinde, dönüm başına yaklaşık 300 kilogram rekolte elde etmeyi beklediklerini vurguladı.

Mustafa Koç, bekledikleri verimi aldıklarını belirterek, "Çekirdeğin dalında kurumaya bıraktık, o yüzden de biraz geç başladık. Zor bir süreçti bizim için. Beklediğimiz verimi de alıyoruz. Şu anda çekirdeğin kalitesi ve verimi çok güzel. Bizde hijyen kurallarına çok önem veriyoruz.

Kurutma işlemini yerde karıştırma işlemleri yapmayalım diye dalında kurumasını bekledik. Dönümüne 300 kilogram rekolte bekliyoruz. 620 dönümlük bir alanda üretim yaptık. Vahşi sulama dediğimiz sulama yöntemleri kullanmadık. Damlama sulama yöntemi ile sulama yaptık.

Çekirdek tüketiciye karşı iyi fiyat ediyor ama çiftçiye karşı değil. Herkes iyi bir fiyat beklemesin, kalitesine göre fiyat biçilsin. Kaliteli çekirdek iyi para yapsın, kalitesiz çekirdek de çok pahalıya satılmasın. Bu sene hasat benim yüzümü güldürdü.

Ürünü yetiştirme aşamasında çok yıprandık. İnsanlar küçücük bahçelerinde damlama sulama yaparken biz 620 dönümlük tarlanın 400 dönümüne damlama sulama sistemi kurduk. Bu boruları sermesi, toplaması, filtrelerinin değiştirilmesi inanılmaz bir zorluk çektik. 3 kişinin yapabileceği bir iş değildi ancak özel hayatımızdan ve kendimizden çok fedakarlık verdik" dedi.