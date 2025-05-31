Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişiyor! Et yerine tüketiyorlar, hepsi bedava: Allah bize lütfetti

Mantar toplamaya giderken yanına bilen bir kişi almak önemlidir. Toplanan yerlerde yılan ve kene olduğundan dolayı dikkatli olunmalıdır. Bazı kişiler mantardan anlamadığı için farkında olmadan zehirli olan türünü tüketebiliyor. Köy mantarı, belli mevkide yetişen ve belli bir zamanda yetişen bir mantar türüdür. Allah bize bu mantarı lütfetmiş, çok güzel bir nimet. Biz de toplayıp bu nimeti değerlendiriyoruz" dedi.