Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişiyor! Et yerine tüketiyorlar, hepsi bedava: Allah bize lütfetti
Sivas’ta hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar, doğada kendiliğinden yetişen ve hem doğal hem de ekonomik değeri yüksek olan ürünleri toplamaya başladı. Bu bitki, zengin protein içeriğiyle adeta bir besin deposu niteliğinde bulunuyor. Köylüler, geleneksel alışkanlıkları doğrultusunda bu protein kaynağını etin yerine tüketerek hem sağlıklı hem de ekonomik bir alternatif yaratıyor. Bölgedeki doğal ürünler, yerel halkın beslenme alışkanlıklarını şekillendirirken, sürdürülebilir ve doğayla uyumlu yaşam biçimini de destekliyor.
İHA
• 31 Mayıs 2025 - 12:01 • Son Güncelleme:
İHA
• 31 Mayıs 2025 - 12:01 • Son Güncelleme: