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GündemSivas'ta doğada kendiliğinden yetişiyor! Et yerine tüketiyorlar, hepsi bedava: Allah bize lütfetti
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Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişiyor! Et yerine tüketiyorlar, hepsi bedava: Allah bize lütfetti

Sivas’ta hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar, doğada kendiliğinden yetişen ve hem doğal hem de ekonomik değeri yüksek olan ürünleri toplamaya başladı. Bu bitki, zengin protein içeriğiyle adeta bir besin deposu niteliğinde bulunuyor. Köylüler, geleneksel alışkanlıkları doğrultusunda bu protein kaynağını etin yerine tüketerek hem sağlıklı hem de ekonomik bir alternatif yaratıyor. Bölgedeki doğal ürünler, yerel halkın beslenme alışkanlıklarını şekillendirirken, sürdürülebilir ve doğayla uyumlu yaşam biçimini de destekliyor.

İHA
• 31 Mayıs 2025 - 12:01 • Son Güncelleme:
İHA
• 31 Mayıs 2025 - 12:01 • Son Güncelleme:
1Sivasta doğada kendiliğinden yetişiyor Et yerine tüketiyorlar, hepsi bedava: Allah bize lütfetti

Sivas'ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte doğada kendiliğinden yetişen köy mantarları vatandaşların ilgisini çekiyor. Yüksek rakımlı bölgelerde görülen ve halk arasında ‘evlek' olarak adlandırılan bu mantarlar, doğal yapısı ve yüksek protein içeriğiyle sofralarda yerini alıyor.

2Sivasta doğada kendiliğinden yetişiyor Et yerine tüketiyorlar, hepsi bedava: Allah bize lütfetti

Vatandaşlar, sabah erken saatlerde açık alanlara çıkarak bu doğal mantarları topluyor. Hem besleyici hem de lezzetli olan köy mantarı, sofralarda bedava şekilde etin alternatifi olarak tüketiliyor.

3Sivasta doğada kendiliğinden yetişiyor Et yerine tüketiyorlar, hepsi bedava: Allah bize lütfetti

Köy mantarının doğanın insana sunduğu en özel nimetlerden biri olduğunu söyleyen Selahaddin Şeker, "Şu anda Sivas'ın Merakum mevkiinde bulunuyoruz. Buraya mantar toplamaya geldik. Her toplamaya geldiğimizde 20-30 kg civarında mantar topluyoruz. Protein deposu olan bu mantarı doğal olduğu için tüketiyoruz. Biz yıllardır mantar toplama işiyle uğraştığımız için hangi mantarın zehirli olup olmadığını anlayabiliyoruz.

4Sivasta doğada kendiliğinden yetişiyor Et yerine tüketiyorlar, hepsi bedava: Allah bize lütfetti

Mantar toplamaya giderken yanına bilen bir kişi almak önemlidir. Toplanan yerlerde yılan ve kene olduğundan dolayı dikkatli olunmalıdır. Bazı kişiler mantardan anlamadığı için farkında olmadan zehirli olan türünü tüketebiliyor. Köy mantarı, belli mevkide yetişen ve belli bir zamanda yetişen bir mantar türüdür. Allah bize bu mantarı lütfetmiş, çok güzel bir nimet. Biz de toplayıp bu nimeti değerlendiriyoruz" dedi.

5Sivasta doğada kendiliğinden yetişiyor Et yerine tüketiyorlar, hepsi bedava: Allah bize lütfetti

Köy mantarının Allah'ın kendilerine verilen bir nimet olduğunu belirten Halit Dursun, "Köy mantarını bahar ayının bize vermiş olduğu bir ikram olarak görüyoruz. Hem kendimize hem de etrafımızdaki insanlar için topluyoruz. Allah her mevsimde güzellikler veriyor.

6Sivasta doğada kendiliğinden yetişiyor Et yerine tüketiyorlar, hepsi bedava: Allah bize lütfetti

Bahar ayında da Sivas'ta yetişen madımak, yemlik, evelik otu ve mantar güzelliği vardır. Her sene mayın ayının ilk haftası köy mantarı toplama sezonu başlar. Yağmur yağar, havalar ısınır ve mantarlar yüzeye çıkar. Sivas'ın insanı bu mantarı severek tüketir. Bu mantarın közlemesi yapılır, mangalda üzerine kaşar eklenip pişirilerek tüketilir. Soslu yemekler dâhil mantarı birçok yemek türü ile birlikte tüketiyoruz. Mantarı etten daha çok seviyorum" diye konuştu.