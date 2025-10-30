Sivas'ta bu güzergah kesinlikle yasaklandı! Ekipler nöbete başladı

2





Belediye ekipleri, riskli bölgeyi tespit ederek önleyici çalışmalar başlattı. Bu kapsamda, heyelan riski taşıyan bölgelerde zemin güçlendirme ve jeolojik etüt çalışmaları yürütülüyor. Uzun vadede hem yol güvenliği hem de çevre güvenliği sağlanması hedefleniyor.



Yetkililer, vatandaşların güvenli bir ulaşım için alternatif güzergahları kullanmasını öneriyor ve çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun güvenli hale getirileceğini belirtiyor.



Bu önleyici adımlar sayesinde, Sivas’ta vatandaşların günlük ulaşımında olası tehlikelerin önüne geçilmesi planlanıyor. Çalışmaların durumu ve yol güvenliği ile ilgili gelişmeler, Sivas Belediyesi tarafından düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacak.