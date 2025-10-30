Sivas'ta bu güzergah kesinlikle yasaklandı! Ekipler nöbete başladı
Sivas'ta kesinlikle yasaklanan güzergah hakkında bilgilendirme yapıldı. Belediye başkanı dahil tüm ekipler uyarıda bulundu.
Sivas’ta Kılavuz ve Alibaba Mahallelerini birbirine bağlayan Bilge Kağan Caddesi, heyelan riski nedeniyle jeolojik etüt ve zemin güçlendirme çalışmalarına sahne oluyor. Belediye yetkilileri, yolun bazı kesimlerinde oluşabilecek olası tehlikelere karşı vatandaşları uyardı.
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın güvenliği için özellikle Alibaba’dan Kılavuz’a uzanan güzergahı kullanmamalarını önemle rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
Belediye ekipleri, riskli bölgeyi tespit ederek önleyici çalışmalar başlattı. Bu kapsamda, heyelan riski taşıyan bölgelerde zemin güçlendirme ve jeolojik etüt çalışmaları yürütülüyor. Uzun vadede hem yol güvenliği hem de çevre güvenliği sağlanması hedefleniyor.
Yetkililer, vatandaşların güvenli bir ulaşım için alternatif güzergahları kullanmasını öneriyor ve çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun güvenli hale getirileceğini belirtiyor.
Bu önleyici adımlar sayesinde, Sivas’ta vatandaşların günlük ulaşımında olası tehlikelerin önüne geçilmesi planlanıyor. Çalışmaların durumu ve yol güvenliği ile ilgili gelişmeler, Sivas Belediyesi tarafından düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacak.