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GalatasaraySivasspor maçından sonra isyan etmişti! Meğer sessiz sedasız kovulmuşlar kimsenin haberi yok
HaberlerGalatasaray Haberleri Sivasspor maçından sonra isyan etmişti! Meğer sessiz sedasız kovulmuşlar kimsenin haberi yok
• 03 Mayıs 2022 - 10:16 • Son Güncelleme:

Sivasspor maçından sonra isyan etmişti! Meğer sessiz sedasız kovulmuşlar kimsenin haberi yok

Sivasspor mağlubiyetinden sonra hem Burak Elmas'a hem de Fatih Terim'e tepki göstererek Galatasaray'ın içinde bulunduğu duruma isyan eden ve "Kulübü nasıl bulduk, tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... " sözleriyle bomba etkisi yaratan Domenec Torrent'ten sonra gerçekler ortaya çıktı.

• 03 Mayıs 2022 - 10:16 • Son Güncelleme:
1Sivasspor maçından sonra isyan etmişti Meğer sessiz sedasız kovulmuşlar kimsenin haberi yok
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Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından göreve getirilen Domenec Torrent'in performansı taraftarların tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı takımın Sivasspor maçında yaşadığı mağlubiyetin ardından taraftarlar, yönetim ve Torrent'i istifaya davet etti. Galatasaray'da İspanyol çalıştırıcının maçın ardından yaptığı açıklamalar ise gündem oldu. Milliyet, Domenec Torrent'in 'analiz' çıkışının nedenine ulaştı. İşte ayrıntılar...

2Sivasspor maçından sonra isyan etmişti Meğer sessiz sedasız kovulmuşlar kimsenin haberi yok

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Sivasspor müsabakası sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, basın toplantısında çarpıcı gerçeği açıkladı. Domenec Torrent, Sivasspor müsabakasının ardından şu ifadeleri kullandı:

3Sivasspor maçından sonra isyan etmişti Meğer sessiz sedasız kovulmuşlar kimsenin haberi yok

Kulübü nasıl bulduk, tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... Bir anda üç tane maçımız oldu. Oyuncular, kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1,5 ay boyunca elimizden geleni yaptık.

4Sivasspor maçından sonra isyan etmişti Meğer sessiz sedasız kovulmuşlar kimsenin haberi yok

Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kötü durum. 'Dur' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde.

5Sivasspor maçından sonra isyan etmişti Meğer sessiz sedasız kovulmuşlar kimsenin haberi yok

Galatasaray’da Demir Grup Sivas maçı sonrası Teknik Direktör Domenec Torrent’in açıklamaları ses getirdi. Torrent, “Kulübü nasıl bulduk, tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi...” diyerek tartışma yaratmıştı.

6Sivasspor maçından sonra isyan etmişti Meğer sessiz sedasız kovulmuşlar kimsenin haberi yok

Milliyet, ‘analiz’ gerçeğini araştırdı. Burak Elmas ve ekibinin Fatih Terim’le yolları ayırdığı dönemde A Takım Bilgi İşlem Uzmanı Olgu Şimşek, Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal’ın da işlerine son verildiği belirtildi. Bu isimlerin ayrılırken “İhtiyaç olması halinde her zaman yardıma hazırız” mesajını yetkililere verdiği ancak herhangi bir şekilde kendileriyle temas kurulmadığı bildirildi.

7Sivasspor maçından sonra isyan etmişti Meğer sessiz sedasız kovulmuşlar kimsenin haberi yok

Göreve geldikten sonra oyunculara “8 haftadır sizleri izliyorum” diyen Torrent’in Demir Grup Sivas maçı sonrası açıklamaları ise büyük bir çelişki olarak yorumlandı. Diğer taraftan Katalan teknik adamın bu açıklamasıyla meslektaşına değil yönetime dokundurduğu iddia edildi.

8Sivasspor maçından sonra isyan etmişti Meğer sessiz sedasız kovulmuşlar kimsenin haberi yok

Torrent’in kendisine anlatılan Galatasaray ile karşılaştığı tablonun çeliştiğini ima ettiği belirtildi. Ayrıca camiada ise “Florya’da herkesin işine son verildi. Kurumsal hafızayı sildiler” yorumları yapıldı.

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Önce Burak Elmas’ın “Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan sayın Fatih Terim’edir, o da çıksın konuşsun” açıklaması, ardından da Torrent’in Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası açıklamalarıyla beraber gözler Fatih Terim’e çevrilmişti. Fatih Terim’in polemiğe girmek istemediği ve herhangi bir yanıt vermeyeceği öğrenildi.

10Sivasspor maçından sonra isyan etmişti Meğer sessiz sedasız kovulmuşlar kimsenin haberi yok

Galatasaray’da başkanlık seçimi için yeni tarihin 11 Haziran olduğu belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır” denildi.

11Sivasspor maçından sonra isyan etmişti Meğer sessiz sedasız kovulmuşlar kimsenin haberi yok

 

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