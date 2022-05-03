Sivasspor maçından sonra isyan etmişti! Meğer sessiz sedasız kovulmuşlar kimsenin haberi yok

Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kötü durum. 'Dur' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde.