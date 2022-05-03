Sivasspor maçından sonra isyan etmişti! Meğer sessiz sedasız kovulmuşlar kimsenin haberi yok
Sivasspor mağlubiyetinden sonra hem Burak Elmas'a hem de Fatih Terim'e tepki göstererek Galatasaray'ın içinde bulunduğu duruma isyan eden ve "Kulübü nasıl bulduk, tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... " sözleriyle bomba etkisi yaratan Domenec Torrent'ten sonra gerçekler ortaya çıktı.
Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından göreve getirilen Domenec Torrent'in performansı taraftarların tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı takımın Sivasspor maçında yaşadığı mağlubiyetin ardından taraftarlar, yönetim ve Torrent'i istifaya davet etti. Galatasaray'da İspanyol çalıştırıcının maçın ardından yaptığı açıklamalar ise gündem oldu. Milliyet, Domenec Torrent'in 'analiz' çıkışının nedenine ulaştı. İşte ayrıntılar...
Milliyet, ‘analiz’ gerçeğini araştırdı. Burak Elmas ve ekibinin Fatih Terim’le yolları ayırdığı dönemde A Takım Bilgi İşlem Uzmanı Olgu Şimşek, Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal’ın da işlerine son verildiği belirtildi. Bu isimlerin ayrılırken “İhtiyaç olması halinde her zaman yardıma hazırız” mesajını yetkililere verdiği ancak herhangi bir şekilde kendileriyle temas kurulmadığı bildirildi.
Önce Burak Elmas’ın “Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan sayın Fatih Terim’edir, o da çıksın konuşsun” açıklaması, ardından da Torrent’in Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası açıklamalarıyla beraber gözler Fatih Terim’e çevrilmişti. Fatih Terim’in polemiğe girmek istemediği ve herhangi bir yanıt vermeyeceği öğrenildi.
Galatasaray’da başkanlık seçimi için yeni tarihin 11 Haziran olduğu belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır” denildi.