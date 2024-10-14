Sivaslıların vazgeçemediği şifa deposu! Fazla tüketildiğinde zehre dönüşüyor

Özellikle bitkisel çay, marmelat, nektar tüketiminde kullanılmaktadır. Kuşburnu yüksek oranda C vitamini içerir. Aynı zamanda B1, B2 ve K vitamini içerir. Yüksek antioksidan bileşenler içerdiği içinde bağışıklığı güçlendirici etkisi bulunur. Bu nedenle yaklaşan kış aylarını da göz önünde bulundurduğumuzda biz uzmanlar kuşburnuyu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Tabi ölçülü şekilde kullanmayı öneriyoruz. Çok fazla tüketildiği takdirde vücutta toksik etki oluşturur bunun neticesinde zehirlenmeler yaşanabilir” şeklinde konuştu.