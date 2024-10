Sivaslıların vazgeçemediği şifa deposu! Fazla tüketildiğinde zehre dönüşüyor

“Tam bir şifa deposu”

Hemen hemen her yerde yetiştiğini ifade eden Mustafa Çengel, “Kuşburnu Allah'ın verdiği çok şifalı bir meyvedir. Marmelatı, çayı yapılır. Özellikle ıhlamura ekleyip kaynattığımızda tam bir şifa deposu olur. İçerisinde C vitamini barındırır. Özel bir yer gerekmez her yerde yetişir” dedi.