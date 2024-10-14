Sivaslıların vazgeçemediği şifa deposu! Fazla tüketildiğinde zehre dönüşüyor

“Ölçülü şekilde kullanmayı öneriyoruz”

İçerisinde birçok vitamini barındırarak bağışıklık sistemine fayda sağlayan kuşburnu meyvesinin fazla tüketildiğinde yarardan çok zarar verebileceğini belirten uzman diyetisyen Gülsüm Hazman, “Kuşburnu Türkiye'nin hemen her bölgesinde yetişen çalı formunda ve nohut şeklinde kırmızı meyveleri olan bir bitkidir. Soğuk havaya dayanıklı olduğu için özellikle Sivas bölgesinde çok fazla miktarda yetiştiği görülmektedir.