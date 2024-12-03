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Sivas'ın dondurucu soğuğunda bir kedi donmamak için termal suyun yanında ısındı

Sivas'ta dondurucu soğukların etkisi altındaki Altınkale, yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü. Sessizliğin hakim olduğu doğal güzellikte, termal suyun kenarında ısınmaya çalışan kedi dikkat çekti.

İHA
• 03 Aralık 2024 - 17:04 • Son Güncelleme:
İHA
• 03 Aralık 2024 - 17:04 • Son Güncelleme:
1Sivasın dondurucu soğuğunda bir kedi donmamak için termal suyun yanında ısındı

Sivas-Ankara karayolu üzerinde Sıcak çermik mevkiinde bulunan Altınkale, doğal güzelliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor.

2Sivasın dondurucu soğuğunda bir kedi donmamak için termal suyun yanında ısındı

Yaz aylarında binlerce vatandaşa ev sahipliği yapan Altınkale, kış mevsiminde de eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor.

3Sivasın dondurucu soğuğunda bir kedi donmamak için termal suyun yanında ısındı

Beyaz örtüyle kaplanan travertenlerde, sıcak suyun soğuk havayla buluşmasıyla oluşan buhar ise görsel şölen sunuyor.

4Sivasın dondurucu soğuğunda bir kedi donmamak için termal suyun yanında ısındı

Yaz-kış 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında, adeta donan bir kedinin ise ısınmaya çalışması dikkat çekti.

5Sivasın dondurucu soğuğunda bir kedi donmamak için termal suyun yanında ısındı

Yüzü, kirpiği ve vücudunun bir kısmı donan kediye İHA muhabiri sahip çıktı.

6Sivasın dondurucu soğuğunda bir kedi donmamak için termal suyun yanında ısındı

Alanın güzelliğini görmeye geldiklerini belirten Safa Koçköprü, “Hava ne kadar soğuk olursa olsun ortam çok sıcak ve güzel.

7Sivasın dondurucu soğuğunda bir kedi donmamak için termal suyun yanında ısındı

Burası zaten çok meşhur bir yer. Suyumuz kükürtlü ve hiçbir zaman donmuyor. Sağlık açısından su çok faydalı. Kediyi de görebilirsiniz aslında. Üşümüş” şeklinde konuştu.

8Sivasın dondurucu soğuğunda bir kedi donmamak için termal suyun yanında ısındı

Güzel görüntünün kendilerini cezbettiğini söyleyen Fatih Hayta ise, “Normalde hava çok soğuktur ama suyun sıcaklığı burayı da ısıtmış.

9Sivasın dondurucu soğuğunda bir kedi donmamak için termal suyun yanında ısındı

Buharı gördük dikkatimizi çekti görmeye geldik. Çok güzel bir ortam var” dedi.