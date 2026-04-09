GündemŞırnak'ta üretilip dünyanın dört bir yanına gönderilyor: 'İlçemize özgü bir şey yoktu artık var'
HaberlerGündem Haberleri Şırnak'ta üretilip dünyanın dört bir yanına gönderilyor: 'İlçemize özgü bir şey yoktu artık var'

Şırnak'ta üretilip dünyanın dört bir yanına gönderilyor: 'İlçemize özgü bir şey yoktu artık var'

09.04.2026 - 09:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ŞIRNAK (İHA) -

Şırnak'ta devletin açtığı kurslarda yüz yıllık testiler yeniden hayat buluyor. Yüzlerce kadın tarafından yapılan testiler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

1Şırnak'ta üretilip dünyanın dört bir yanına gönderilyor: 'İlçemize özgü bir şey yoktu artık var'

Şırnak'ın İdil ilçesinde yüzlerce kadının yaptığı hediyelik eşyalar dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Kadınlar, yıllardır süregelen geleneği kendi motifleriyle yaşatıyorlar.

2Şırnak'ta üretilip dünyanın dört bir yanına gönderilyor: 'İlçemize özgü bir şey yoktu artık var'

Halk Eğitim ve Aile Destek Merkezi ortaklığında açılan kurslarda yüzlerce kadın tanesini 2 bin 500 liradan sattığı hediyelik ve çeyizlik eşyaları dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

3Şırnak'ta üretilip dünyanın dört bir yanına gönderilyor: 'İlçemize özgü bir şey yoktu artık var'

Hatice Işık isimli kursiyer, ''İdil'in simgesini taşıyan testiler yapıyoruz. Bunlar bize özel geliyor biz ise yüz yıldır devam eden çalışmayı yaşatmaya çalışıyoruz.

4Şırnak'ta üretilip dünyanın dört bir yanına gönderilyor: 'İlçemize özgü bir şey yoktu artık var'

Kadınlarımız burada koç ve üzüm bağlarını kullanıyoruz. Buranın simgesi koç ve üzüm o yüzden renk renk yapıyoruz. Tanesini 2 bin 500 liradan satıyoruz. İlçemize özgü bir şey yoktu artık var. Magnet yapıyoruz. Tanesini bir haftada yapıyoruz. Hem çeyizlik hem de hediyelik olarak satıyoruz'' dedi.

5Şırnak'ta üretilip dünyanın dört bir yanına gönderilyor: 'İlçemize özgü bir şey yoktu artık var'

Hayata geçen projeyle kurslara gelen kadınlar testilere koç ve üzüm salkımlarını nakşederek yapıyor.