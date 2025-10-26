Şırnak'ta son dans başladı! Kış gelmeden ölüyorlar
26.10.2025
Şırnak’ta havaların soğuması ile birlikte kelebekler de son çiçeklere konmaya başladı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde sonbahar aylarında havaların soğumasıyla beraber kelebekler son çiçeklere konmaya başladı.
Kış aylarının sert geçtiği her iki ilçede binlerce kelebek türü son çiçeklere konduktan sonra ölüyor
Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı bölgelerde ilkbahar aylarında çoğalan ve her tarafa yayılan binlerce kelebek türü kış gelmeden ölmeye başlıyor.
Son çiçeklere konan kelebekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.
