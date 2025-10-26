GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemŞırnak'ta son dans başladı! Kış gelmeden ölüyorlar
HaberlerGündem Haberleri Şırnak'ta son dans başladı! Kış gelmeden ölüyorlar

Şırnak'ta son dans başladı! Kış gelmeden ölüyorlar

26.10.2025 - 11:32Güncellenme Tarihi:

Şırnak’ta havaların soğuması ile birlikte kelebekler de son çiçeklere konmaya başladı.

1Şırnak'ta son dans başladı! Kış gelmeden ölüyorlar

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde sonbahar aylarında havaların soğumasıyla beraber kelebekler son çiçeklere konmaya başladı.

2Şırnak'ta son dans başladı! Kış gelmeden ölüyorlar

Kış aylarının sert geçtiği her iki ilçede binlerce kelebek türü son çiçeklere konduktan sonra ölüyor

3Şırnak'ta son dans başladı! Kış gelmeden ölüyorlar

Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı bölgelerde ilkbahar aylarında çoğalan ve her tarafa yayılan binlerce kelebek türü kış gelmeden ölmeye başlıyor.

4Şırnak'ta son dans başladı! Kış gelmeden ölüyorlar

Son çiçeklere konan kelebekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

5Şırnak'ta son dans başladı! Kış gelmeden ölüyorlar