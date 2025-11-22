Şırnak’ta kış sert başladı! Kar kalınlığı 1 metreyi aştı

4

Şantiye şefi Cihat Akdağ, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Günlerdir karla mücadele çalışmaları yapıyoruz. Son köy yolumuzu açtık. Karla mücadele için ekiplerimiz gece gündüz devam ediyor. Hazırız. Bu yıl kış çok sert geçecek gibi" dedi.