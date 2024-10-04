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GündemŞırnak'ta 300 yıldır devam ediyor! 10 bin kişi tek bir amaç için bir araya geldi
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Şırnak'ta 300 yıldır devam ediyor! 10 bin kişi tek bir amaç için bir araya geldi

Şırnak'ın Balveren beldesinde yaklaşık 300 yıllık gelenek yaşatılıyor. Her yıl mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar, ardından kurulan sofralarda bir araya geliyor.

İHA
• 04 Ekim 2024 - 07:57 • Son Güncelleme:
İHA
• 04 Ekim 2024 - 07:57 • Son Güncelleme:
1Şırnakta 300 yıldır devam ediyor 10 bin kişi tek bir amaç için bir araya geldi

Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yurt dışında yaşayan Balveren beldesi nüfusuna kayıtlı vatandaşlar, her yıl gerçekleştirilen geleneksel mezarlık ziyaretini bu yıl da gerçekleştirdi.

2Şırnakta 300 yıldır devam ediyor 10 bin kişi tek bir amaç için bir araya geldi

Yıllardır ekim ayının ilk perşembe günü Cudi Dağı eteklerinde bulunan Balveren Mezarlığı'nda yapılan etkinliğe katılanlar, duaların ardından kazanlarda pişirilerek metrelerce uzunluktaki sofralarda ikram edilen yemekleri yedi.

3Şırnakta 300 yıldır devam ediyor 10 bin kişi tek bir amaç için bir araya geldi

Çevre köylerden, Mardin, Diyarbakır, Batman, İstanbul, Mersin ve yurt dışından gelen yaklaşık 10 bin kişi etkinlikte buluştu.

4Şırnakta 300 yıldır devam ediyor 10 bin kişi tek bir amaç için bir araya geldi

Etkinliğe katılan Keleş Erkan, "Ölülerimizin ruhlarına Fatihalar okuyarak, yemeklerimizi pişirip ölülerimizin hayrına komşularımıza, köylülerimize dağıtıyoruz” dedi.

5Şırnakta 300 yıldır devam ediyor 10 bin kişi tek bir amaç için bir araya geldi

Melike Kabul ise “Bu bir geleneğimizdir. 300 yıldır, hatta 400 yıldır, daha fazla da diyebiliriz tam olarak net bir tarih yok.

6Şırnakta 300 yıldır devam ediyor 10 bin kişi tek bir amaç için bir araya geldi

Her sene ekim ayının ilk haftası perşembe günü oluyor.

7Şırnakta 300 yıldır devam ediyor 10 bin kişi tek bir amaç için bir araya geldi

Ölülerin hayrına yapılıyor. Her evden birileri geliyor. Çok güzel bir gelenek. Diyarbakır, Mardin, İstanbul'dan, Türkiye'nin her yerinden gelenler var" diye konuştu.