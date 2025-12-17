Sinop'ta ücretsiz olarak dağıtıldı! Tam bir ton, dakikalar içerisinde tükendi
Sinop'ta geleneksel hale getirilen ve bu yıl 10’uncusu düzenlenen "Hamsi Şenliği"nde yaklaşık 1 ton hamsi ikram edildi.
Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen şenlik büyük ilgi gördü. Şenlikte ızgaralarda pişirilen hamsilerin yanı sıra katılımcılara helva ikramı yapıldı. Mehteran gösterisinin de yer aldığı programda öğrenciler müzik eşliğinde eğlenme fırsatı buldu.
Şenlikte konuşan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, üniversitelerin yalnızca eğitim ve bilim üretmekle kalmadığını, aynı zamanda sosyal faaliyetlerle öğrencileri ve şehir halkını bir araya getirdiğini söyledi. Taşdemir, "10’uncusunu düzenlediğimiz hamsi şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Üniversiteler bulundukları şehrin kültürüyle bütünleşen, geleneklerine sahip çıkan ve toplumsal hayatı zenginleştiren kurumlardır. Bugün burada öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizle birlikte güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Dönem boyunca biriken yorgunluğu hep birlikte eğlenerek atıyoruz" dedi.
Etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgisiyle gün boyunca devam etti.Etkinliğe; Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman ve çok sayıda öğrenci katıldı.