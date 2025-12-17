Sinop'ta ücretsiz olarak dağıtıldı! Tam bir ton, dakikalar içerisinde tükendi

2

Şenlikte konuşan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, üniversitelerin yalnızca eğitim ve bilim üretmekle kalmadığını, aynı zamanda sosyal faaliyetlerle öğrencileri ve şehir halkını bir araya getirdiğini söyledi. Taşdemir, "10’uncusunu düzenlediğimiz hamsi şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Üniversiteler bulundukları şehrin kültürüyle bütünleşen, geleneklerine sahip çıkan ve toplumsal hayatı zenginleştiren kurumlardır. Bugün burada öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizle birlikte güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Dönem boyunca biriken yorgunluğu hep birlikte eğlenerek atıyoruz" dedi.