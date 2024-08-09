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Sinop'ta 400 yıllık gelenek, Tarihi Morza Panayırı başladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, yaklaşık 400 yıllık bir gelenek olan ve 11 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek Tarihi Morza Panayırı başladı.

İHA
• 09 Ağustos 2024 - 07:28 • Son Güncelleme:
İHA
• 09 Ağustos 2024 - 07:28 • Son Güncelleme:
1Sinopta 400 yıllık gelenek, Tarihi Morza Panayırı başladı

Türkeli ilçesine bağlı Düzler köyü Yılanlık mevkiinde düzenlenen Tarihi Morza Panayırı, Düzler Köyü Muhtarı Ayşe Tan ve Hamamlı Köyü Muhtarı Ahmet Özcan'ın iş birliği ile başlatıldı.

2Sinopta 400 yıllık gelenek, Tarihi Morza Panayırı başladı

Panayırda, gıda, giyim, züccaciye gibi temel ihtiyaçların yanı sıra İzmir ve Balıkesir'den gelen Roman vatandaşlar da düzenlenen etkinlikte renklilik katıyor.

3Sinopta 400 yıllık gelenek, Tarihi Morza Panayırı başladı

Roman vatandaşlarca kurulan çadır ve stantlarda halka atma, bul kazan, tüfek atma, penaltı atışları gibi oyunlar vatandaşlarla buluşuyor.

4Sinopta 400 yıllık gelenek, Tarihi Morza Panayırı başladı

Panayırda ayrıca, geleneksel el sanatları, yöresel lezzetler ve halk oyunları gibi pek çok kültürel etkinlikler de yer alıyor. Etkinliklere, bölge halkının yanı sıra, çevre illerden de birçok ziyaretçinin katılması bekleniyor.

5Sinopta 400 yıllık gelenek, Tarihi Morza Panayırı başladı

Düzenlenen panayır organizasyonuna katılanlar hem eğlenceli vakit geçiriyor, hem de Türkeli'nin kültürel mirasını keşfetme fırsatı buluyor.

6Sinopta 400 yıllık gelenek, Tarihi Morza Panayırı başladı

Tarihi Morza Panayırı, bölge halkının birlik ve beraberliğini pekiştirirken, kültürel değerlerin de yaşatılmasına katkı sağlayacak.