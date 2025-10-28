Sındırgı depreminin hasarı sabah ortaya çıktı!
Balıkesir Sındırgı ilçesine meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu
Yıkılan binalar sabahın ilk ışıklarıyla dron ile görüntülendi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma neden oldu.
AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, depremin etkisi gözler önüne serildi. İlçe merkezine ve çevre illerde hissedilen depremde 3 bina tamamen yıkılırken, birçok bina da ağır hasar aldı.