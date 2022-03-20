• 20 Mart 2022 - 11:06 • Son Güncelleme:
Sinan Engin 'yeni teknik direktöre' burun kıvırdı! 'Büyük risk'
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Sinan Engin, Ceyhun Kazancı'nın açıkladığı genç teknik adam hakkında yorumda bulundu ve "Büyük risk. Çok kredisi olduğunu düşünmüyorum. Ben risk olarak görüyorum. 3 dil biliyormuş ama çok önemli değil" ifadelerini kullandı.
• 20 Mart 2022 - 11:06 • Son Güncelleme:
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Sinan Engin, Beyaz TV'de Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Valerien Ismail'i değerlendirdi.
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"Stoperlerden çok akıllı antrenör olmaz ama bakalım. Bu çocuk Beşiktaş taraftarını heyecanlandırır. Karizması var, kenarda ateşli hareketleri var. Haftaya geliyormuş. Hayırlı olsun."
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"Ceyhun Kazancı kaliteli çocuktur. Akıllıdır, topçu olmasa da futbolu iyi bilir. Anlaşmış, hayırlı olsun. 3-5 haftada belli olur. 7-8 dili varmış. Türkçe biliyor mu? Biz 4 dil biliyor diyelim"