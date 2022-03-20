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BeşiktaşSinan Engin 'yeni teknik direktöre' burun kıvırdı! 'Büyük risk'
HaberlerBeşiktaş Haberleri Sinan Engin 'yeni teknik direktöre' burun kıvırdı! 'Büyük risk'
• 20 Mart 2022 - 11:06 • Son Güncelleme:

Sinan Engin 'yeni teknik direktöre' burun kıvırdı! 'Büyük risk'

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Sinan Engin, Ceyhun Kazancı'nın açıkladığı genç teknik adam hakkında yorumda bulundu ve "Büyük risk. Çok kredisi olduğunu düşünmüyorum. Ben risk olarak görüyorum. 3 dil biliyormuş ama çok önemli değil" ifadelerini kullandı.

• 20 Mart 2022 - 11:06 • Son Güncelleme:
1Sinan Engin yeni teknik direktöre burun kıvırdı Büyük risk
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Sinan Engin, Beyaz TV'de Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Valerien Ismail'i değerlendirdi.

2Sinan Engin yeni teknik direktöre burun kıvırdı Büyük risk

"Valerien Ismael büyük risk. Çok kredisi olduğunu düşünmüyorum. Ben risk olarak görüyorum. 3 dil biliyormuş ama çok önemli değil. Kapalıçarşıda'da var, 8 dil biliyorlar. Ben antrenörlüğüne bakarım"

3Sinan Engin yeni teknik direktöre burun kıvırdı Büyük risk

"Beşiktaş yönetimi Valerien Ismael ile anlaşmış, hayırlı olsun. Önyargılı olmamak lazım. Bakacağız, önemli olan saha sonuçları. Hiçbir başarısı yok ama inşallah çıkışını Türkiye'de yapar. N'Koudou, Rosier ve Ghezzal tanıyormuş çok istemişler"

4Sinan Engin yeni teknik direktöre burun kıvırdı Büyük risk

"Stoperlerden çok akıllı antrenör olmaz ama bakalım. Bu çocuk Beşiktaş taraftarını heyecanlandırır. Karizması var, kenarda ateşli hareketleri var. Haftaya geliyormuş. Hayırlı olsun."

5Sinan Engin yeni teknik direktöre burun kıvırdı Büyük risk

"Ceyhun Kazancı kaliteli çocuktur. Akıllıdır, topçu olmasa da futbolu iyi bilir. Anlaşmış, hayırlı olsun. 3-5 haftada belli olur. 7-8 dili varmış. Türkçe biliyor mu? Biz 4 dil biliyor diyelim"

6Sinan Engin yeni teknik direktöre burun kıvırdı Büyük risk

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