Sinan Engin hiç çekinmedi ve açıkladı! 'Domenec Torrent Getafe'ye...'

"Vasattı Beşiktaş. 1-1 bitiyordu son anda, 4-5 olurdu son anda o ayrı. En büyük sorun Beşiktaş'ta gol sorunu. Sezon başından beri belki Şampiyonlar Ligi'nden beri golcüsü. Güven'den bir şeyler bekliyordum bugün, değişik bir oyuncu çünkü. Oyuna girince daha iyi demek ki. Kenan Karaman vasat. Alex Teixeira çok yetenekli ama o da bugün vasat. Ghezzal müthiş oyuncu, onun attığı topları değerlendirecek oyuncu yok şuan."