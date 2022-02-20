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GalatasaraySinan Engin hiç çekinmedi ve açıkladı! 'Domenec Torrent Getafe'ye...'
HaberlerGalatasaray Haberleri Sinan Engin hiç çekinmedi ve açıkladı! 'Domenec Torrent Getafe'ye...'
• 20 Şubat 2022 - 14:47 • Son Güncelleme:

Sinan Engin hiç çekinmedi ve açıkladı! 'Domenec Torrent Getafe'ye...'

Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin Beşiktaş Altay maçından sonra siyah beyazlı takım için 'vasattı' ifadelerini kullanırken, Engin'in Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri ise bir hayli dikkat çekti.

• 20 Şubat 2022 - 14:47 • Son Güncelleme:
1Sinan Engin hiç çekinmedi ve açıkladı Domenec Torrent Getafeye...
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Sinan Engin Beyaz TV'de Beşiktaş - Altay maçı ve Fenerbahçe ile Galatasaray'daki son gelişmelerle ilgili konuştu.

2Sinan Engin hiç çekinmedi ve açıkladı Domenec Torrent Getafeye...

"Vasattı Beşiktaş. 1-1 bitiyordu son anda, 4-5 olurdu son anda o ayrı. En büyük sorun Beşiktaş'ta gol sorunu. Sezon başından beri belki Şampiyonlar Ligi'nden beri golcüsü. Güven'den bir şeyler bekliyordum bugün, değişik bir oyuncu çünkü. Oyuna girince daha iyi demek ki. Kenan Karaman vasat. Alex Teixeira çok yetenekli ama o da bugün vasat. Ghezzal müthiş oyuncu, onun attığı topları değerlendirecek oyuncu yok şuan."

3Sinan Engin hiç çekinmedi ve açıkladı Domenec Torrent Getafeye...

"Altay kötü, yetersiz, gücü bu kontralara çıktı istediği pozisyonları buldu. Gol bulabilirlerdi. Altay'ın yerine Konya, Başakşehir olsa farklı maç olurdu. Beşiktaş gol atarken zorlanıyor, pozisyon da veriyor"

4Sinan Engin hiç çekinmedi ve açıkladı Domenec Torrent Getafeye...

"Savunmada Vida gibi bir sigorta var. Kademeye giriyor, rakibi karşılıyor her şeyi yapıyor. Sözleşmesi bitiyor, Vida düzeyinde stoper bulmak istersen nasıl bulursun, nereden bulursun, ne kadara bulursun bunlar soru işareti"

5Sinan Engin hiç çekinmedi ve açıkladı Domenec Torrent Getafeye...

"Hakem kardeşimizi ve VAR'dakilere hayret ediyorum. Yaşar Kemal Uğurlu VAR'daymış. Şu penaltı pozisyonunda Kerem'in elinin topa değdiğini göremiyorsun, elini çektiğini gördüğün için 4 dakika pozisyon arıyorsunuz orada. Neyi bulmaya çalışıyorsunuz anlamadım ki. Ayıp böyle penaltı mı olur, bunlara da verirseniz penaltı yazıklar olsun ya."

6Sinan Engin hiç çekinmedi ve açıkladı Domenec Torrent Getafeye...

"Önder Karaveli uzay yolunun hocası mı, altyapı hocası, Şenol hoca yalan mı söylemiş. İşini severek yapıyor, şu anki şartlar bu böyle devam ediyor yanlış olan ne? Önder hoca var şu anda yeni hocaya gerek yok diyor Şenol hoca. Ortada söylenen yanlış bir şey yok, gaza getiriyorlar boşa hocayı"

7Sinan Engin hiç çekinmedi ve açıkladı Domenec Torrent Getafeye...

"Üç büyükler geçmiş olsun, Yayın ihalesi geçmiş olsun. Süper Lig TV kurmak istiyoruz dedi Nihat Başkan, dekoder satıp para kazanmayı düşünürlar herhalde. Kimse dekoder falan almaz, oradan gelir almaz. beIN'le anlaşmaya bakın. TRT falan girerse devlet futbol kurtulsun diye para aktarmak isterse o başka ama ne yapıp edip beIN'le anlaşmaya baksınlar"

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"Balotelli Galatasaray'da olsaydı çehresi değişmişti. 3-4 veya 5. olurdu Galatasaray"

9Sinan Engin hiç çekinmedi ve açıkladı Domenec Torrent Getafeye...

"Diyorlar ki Torrent'i gönderin. Burak Elmas tamamen yabancıları getirerek Galatasaray'ı Getafe yapmış resmen. Yabancılar doldurmuş. Maçlar İspanya'da oynanmıyor Türkiye'de oynanıyor. Campos'a neyi danışacak Burak Elmas."

10Sinan Engin hiç çekinmedi ve açıkladı Domenec Torrent Getafeye...

"Torrent'i yollayacak pozisyona gelmen senin 'Adama bir dakika' derler. Galatasaray camiası, divancılar ne demek istediğimi çok iyi anlar. Sen Türkiye'nin 1 numarasını yollayıp bunları getiriyorsun bir de. Fatih Terim'i yollayıp Mancini'yi de getirmiyorsun stajyerleri getiriyorsun"

11Sinan Engin hiç çekinmedi ve açıkladı Domenec Torrent Getafeye...

"Torrent'le kurtarabiliyorsan kurtarırsın, yeni bir hoca gelsin dersen kendini bitirirsin. Fatih Terim uğraşıyor işte bıraksana ya. Sen Fatih Terim gibi efsaneni kırdın, kaybettin neden teknik direktör değiştiriyorsun. Galatasaray'ın 4 yıldızı varsa sorumlusu Fatih Terim'dir. 20 yaş grubu Galatasaraylıysa Fatih Terim'dir sorumlusu. Çok ayıp edildi"

12Sinan Engin hiç çekinmedi ve açıkladı Domenec Torrent Getafeye...

"Şu lig bitse de kurtulsak diyordur oyuncular Fenerbahçe'de. Bir yeteneğin varsa yürekten oynarsın diyorlar. Ben çok istiyorum şarkı söylemeyi, halı sahada top oynamayı ama sesim kötü, depar atsam çapraz bağ bir şey çıkar. Yetenek var ruh yok dersin ama belirli kısıtlı Fenerbahçe takımında"

13Sinan Engin hiç çekinmedi ve açıkladı Domenec Torrent Getafeye...

"Ferdi arada iyi oynuyor, kötünün iyisi. Yanlış yerde oynuyor kanatta hücum hattında oynaması lazım. Rakamlarartık küçüldü, Ferdi büyük rakamlara bakıyor. Çok zor, inşallah anlaşır Fenerbahçe ile ama yerli statüsünde olduğu için bu kadar yüksek kim verir bilmiyorum. Performansını artırması lazım"

14Sinan Engin hiç çekinmedi ve açıkladı Domenec Torrent Getafeye...

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