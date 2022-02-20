Sinan Engin hiç çekinmedi ve açıkladı! 'Domenec Torrent Getafe'ye...'
Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin Beşiktaş Altay maçından sonra siyah beyazlı takım için 'vasattı' ifadelerini kullanırken, Engin'in Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri ise bir hayli dikkat çekti.
Sinan Engin Beyaz TV'de Beşiktaş - Altay maçı ve Fenerbahçe ile Galatasaray'daki son gelişmelerle ilgili konuştu.
"Vasattı Beşiktaş. 1-1 bitiyordu son anda, 4-5 olurdu son anda o ayrı. En büyük sorun Beşiktaş'ta gol sorunu. Sezon başından beri belki Şampiyonlar Ligi'nden beri golcüsü. Güven'den bir şeyler bekliyordum bugün, değişik bir oyuncu çünkü. Oyuna girince daha iyi demek ki. Kenan Karaman vasat. Alex Teixeira çok yetenekli ama o da bugün vasat. Ghezzal müthiş oyuncu, onun attığı topları değerlendirecek oyuncu yok şuan."
"Hakem kardeşimizi ve VAR'dakilere hayret ediyorum. Yaşar Kemal Uğurlu VAR'daymış. Şu penaltı pozisyonunda Kerem'in elinin topa değdiğini göremiyorsun, elini çektiğini gördüğün için 4 dakika pozisyon arıyorsunuz orada. Neyi bulmaya çalışıyorsunuz anlamadım ki. Ayıp böyle penaltı mı olur, bunlara da verirseniz penaltı yazıklar olsun ya."
"Üç büyükler geçmiş olsun, Yayın ihalesi geçmiş olsun. Süper Lig TV kurmak istiyoruz dedi Nihat Başkan, dekoder satıp para kazanmayı düşünürlar herhalde. Kimse dekoder falan almaz, oradan gelir almaz. beIN'le anlaşmaya bakın. TRT falan girerse devlet futbol kurtulsun diye para aktarmak isterse o başka ama ne yapıp edip beIN'le anlaşmaya baksınlar"
"Diyorlar ki Torrent'i gönderin. Burak Elmas tamamen yabancıları getirerek Galatasaray'ı Getafe yapmış resmen. Yabancılar doldurmuş. Maçlar İspanya'da oynanmıyor Türkiye'de oynanıyor. Campos'a neyi danışacak Burak Elmas."
"Torrent'le kurtarabiliyorsan kurtarırsın, yeni bir hoca gelsin dersen kendini bitirirsin. Fatih Terim uğraşıyor işte bıraksana ya. Sen Fatih Terim gibi efsaneni kırdın, kaybettin neden teknik direktör değiştiriyorsun. Galatasaray'ın 4 yıldızı varsa sorumlusu Fatih Terim'dir. 20 yaş grubu Galatasaraylıysa Fatih Terim'dir sorumlusu. Çok ayıp edildi"