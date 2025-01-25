Silifke yoğurdu Avrupa sofralarında! AB tesciliyle yeni pazar kapıları açılıyor

Kaynar, ürünü tanıtmak için yurt dışında fuarlara katılmayı, uluslararası tedarikçiler aracılığıyla yoğurdu dünyanın dört bir yanına pazarlamayı hedeflediklerini anlattı.
Yoğurdun ayırt edici özelliklerine dikkati çeken Kaynar, "Silifke yoğurdu, Toros Dağları'ndaki endemik bitkilerle beslenen keçiler ve bu bölgelerden beslenen ineklerden elde ettiğimiz sütlerin karışımından oluşan özel bir yoğurt. Ürün, raf ömrünün uzun olması ve aroması sayesinde Türkiye'de benzersiz bir çeşit." dedi.
Yoğurt üreticisi Zekeriya Şenel de uzun yıllardır emek verdikleri ürünün AB'den coğrafi işaret tescili almasıyla gurur duyduklarını ifade etti.