Silifke yoğurdu Avrupa sofralarında! AB tesciliyle yeni pazar kapıları açılıyor

"ÜRETİCİLERİMİZ VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK BİR GELİŞME"

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, yoğurdun AB tarafından tescillenmesiyle sevinç yaşadıklarını söyledi.



Bu gelişme sayesinde Silifke yoğurdunun Avrupa ülkelerinde tanınırlığının artacağını vurgulayan Kaynar, "Üreticilerimiz ve Türk girişimcilerinin önünü açacak bir gelişme. Silifke'de üretilen yoğurt artık Avrupa pazarlarına girecek, ülkemize daha çok gelir ve döviz girdisi sağlayacak. Bu gelişme sayesinde üretici ve girişimcilerimiz daha da çoğalacak." diye konuştu.