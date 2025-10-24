Siirt’te su bulanıklaştı! Valilikten su kesintisi açıklaması geldi
Kaynak : İHA
Siirt'te suyun bulanıklaşması nedeniyle Valilikten önemli bir açıklama yapıldı. Valilik'ten yapılan açıklamada "kent genelinde geçici su kesintisi öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Siirt Valiliği, yağışlar nedeniyle arıtma tesisindeki suyun bulanık hale geldiği ve en kısa sürede bu durumun çözüleceğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Hizan (Kezer) su isale hattından arıtma tesisine gelen suyun, son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle aşırı derecede bulanık hale geldiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu durum, arıtma tesisimizin suyu gerekli standartlarda arıtmasını güçleştirmekte ve bu sebeple Hizan hattından şehrimize su geçici olarak verilememektedir. Şehrimizin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’i bu hattan karşılandığı için, kent genelinde geçici su kesintisi öngörülmektedir. Bu süreçte, vatandaşlarımızdan mevcut su kaynaklarını yalnızca temel ihtiyaçları için kullanmalarını, su tasarrufuna azami özen göstermelerini ve israf etmemelerini önemle rica ediyoruz" denildi.