Siirt'te marangoz ustaları mesleği aktaracakları çırak bulamıyorlar! 'Her çalışanın yanında 6 ile 7 işçi vardı, şimdi yok'
Siirt'te marangoz ustaları ata mesleklerini aktaracakları çırak bulamamaktan yakınıyor. Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Cemal Koyuncu, 'Marangozlar Odası daha önce büyük bir odamızdı, büyük bir teşkilatımızdı. Son zamanlarda kapandı. Şu anda çalıştıracak işçi bulamıyor. Her çalışanın yanında 6 ile 7 işçi vardı, şimdi yok. Para kazanmayınca işçi alamıyorlar' dedi.
AA
• 28 Ocak 2025 - 15:06 • Son Güncelleme:
AA
• 28 Ocak 2025 - 15:06 • Son Güncelleme: