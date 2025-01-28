Siirt'te marangoz ustaları mesleği aktaracakları çırak bulamıyorlar! 'Her çalışanın yanında 6 ile 7 işçi vardı, şimdi yok'

Marangoz, şöyle konuştu:"Soyadımız da bu meslekten geliyor. Mesleği babamdan öğrendim. On kişiydik ama şu anda kimse yok. Çırak masrafı çıkmıyor. Eskiden çarşıda 20 marangoz vardı. Herkesin yanında 5, 6 çırak vardı. Artık çırak yetiştirmiyoruz, gelmiyorlar. Çocuklarım da artık gelmiyor. Ahşaptan ne istense yapılıyordu. Fabrika ürünleri çıktığından beri iş kalmadı. Marangoz doğduk. Sonuna kadar bu mesleği sürdüreceğim."