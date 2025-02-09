Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nden çocuklara ücretsiz kıyafet dükkanı

Hedeflerinin 15 bin çocuğu giydirmek olduğunu belirten Başkomiser Esra Bayık, ihtiyaç sahibi çocukların giysilerini emniyet hizmet binasından temin edebileceklerini söyledi. "Sıcak Kalpler İle El Ele Projesi" adı altında bir proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Bayık, "Projemizin amacı ihtiyaç sahibi çocukların kıyafet ihtiyaçlarını karşılamaktır. Projemiz valilik onaylı olup, Siirt Polis Hizmetlerini Destekleme ve Yardımlaşma Derneği üyelerinin destekleriyle yürüttüğümüz bir projedir. Eylül ayından beri projemizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bin 500 çocuğumuzu giydirerek ihtiyaçlarını karşıladık. Hedefimiz 15 bin çocuğumuzun kıyafet ihtiyacını karşılamaktır. Bununla alakalı hızlı bir kıyafet sirkülasyonumuz var. İlk zaman biz bunu ikinci el kıyafetlerle temiz, düzgün giyilebilecek durumdaki kıyafetlerle başlattık ama yardımseverlerin desteğiyle sıfır ürünlere de artık ulaşabiliyoruz ve sıfır ürünlerimizi de çocuklarımıza giydiriyoruz. İnşallah projemizin hayırlara vesile olmasını ve güzel yerlere ulaşmasını temenni ediyoruz" dedi.