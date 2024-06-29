Sıfır aldığı 2 aracın hatalı olduğu ortaya çıktı: Firma aracı kabul etmedi!
Kocaeli'de sıfır araç satın almak isteyen Burhan Ülgen, yaşadığı mağduriyet karşısında zarara uğradı. Bayiden Ford Tourneo Courier 2024 marka sıfır araç alan Ülgen, ekspertizde aracın boyalı olduğu ve sök tak işlemleri yapıldığını öğrendi. Aracı zararına aldığı bayiye satan ve tekrar aynı marka araç alan Ülgen, ikinci aldığı araç da hasarlı çıkınca isyan etti.
İHA
• 29 Haziran 2024 - 14:41 • Son Güncelleme:
İHA
• 29 Haziran 2024 - 14:41 • Son Güncelleme: