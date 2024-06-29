Sıfır aldığı 2 aracın hatalı olduğu ortaya çıktı: Firma aracı kabul etmedi!

MADDİ VE MANEVİ ANLAMDA BU SÜREÇ BİZİ YORDU

İlk aldığı araca bayiye sattığını dile getiren Ülgen, "İlk olarak 1 milyon 100 bin TL'ye aldığım aracı, 1 milyona bayiye yeniden sattım. 50 bin lira fark vererek 1 milyon 50 bin liraya aracı aldım. Arada en az 100 bin TL zararım oldu. Bunun bir de sigorta kasko poliçe işlemlerini iptal etme işlemleri var. Aracın vergilerini ödedim. Her araç için de 2 kez ekspertiz yaptırdım. Bu süreç hem zorlu, hem yorucu hem de maliyetli oldu. Maddi ve manevi anlamda bu süreç bizi yordu. Dava sürecimizi başlattık. Aracın değiştirilmesini istiyorum. Ya bana boyasız, hatasız, sıfır araç verilsin ya da maddi olarak zararım karşılansın. Bu konuda Otosan'ın duyarlılığını talep ediyorum" şeklinde konuştu.