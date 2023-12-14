Sıdıka Çelik nasıl öldü? Müge Anlı Sıdıka Çelik olayı nedir, Sıdıka kimdir, öldürüldü mü? Şüpheli eş Ümit Çelik konuştu!

Suç ve suçluyu kayırma suçlamasıyla gözaltına alınan kayınvalide Navruz Çelik, ifadesinde Sıdıka Çelik'in kendisini vurduğunu ve o sırada evde olduğunu iddia etti. Daha önce iddia ettiklerini yalanlayan kayınvalide, oğlu Ümit Çelik'in ve sevgilisi Gamze'nin o sırada evde olmadıklarını da söyledi.