Sıdıka Çelik nasıl öldü? Müge Anlı Sıdıka Çelik olayı nedir, Sıdıka kimdir, öldürüldü mü? Şüpheli eş Ümit Çelik konuştu!
Sıdıka Çelik nasıl öldü, Sıdıka öldürüldü mü, Müge Anlı Sıdıka Çelik olayı nedir? 13 Aralık 2023'te Müge Anlı’da ele alınan Sıdıka Çelik'in ölümü sorgulanırken, davada yeni bir gelişme yaşandı. Çelik'in ölümünde şüpheli olarak görülen Ümit Çelik'in annesi gözaltına alındı. Peki, Sıdıka Çelik nasıl öldü?
• 14 Aralık 2023 - 12:49 • Son Güncelleme:
• 14 Aralık 2023 - 12:49 • Son Güncelleme: