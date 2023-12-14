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GündemSıdıka Çelik nasıl öldü? Müge Anlı Sıdıka Çelik olayı nedir, Sıdıka kimdir, öldürüldü mü? Şüpheli eş Ümit Çelik konuştu!
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Sıdıka Çelik nasıl öldü? Müge Anlı Sıdıka Çelik olayı nedir, Sıdıka kimdir, öldürüldü mü? Şüpheli eş Ümit Çelik konuştu!

Sıdıka Çelik nasıl öldü, Sıdıka öldürüldü mü, Müge Anlı Sıdıka Çelik olayı nedir? 13 Aralık 2023'te Müge Anlı’da ele alınan Sıdıka Çelik'in ölümü sorgulanırken, davada yeni bir gelişme yaşandı. Çelik'in ölümünde şüpheli olarak görülen Ümit Çelik'in annesi gözaltına alındı. Peki, Sıdıka Çelik nasıl öldü?

• 14 Aralık 2023 - 12:49 • Son Güncelleme:
• 14 Aralık 2023 - 12:49 • Son Güncelleme:
1Sıdıka Çelik nasıl öldü Müge Anlı Sıdıka Çelik olayı nedir, Sıdıka kimdir, öldürüldü mü Şüpheli eş Ümit Çelik konuştu

8 Ocak'ta Konya Ilgın'daki evinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik'in şüpheli ölümü Müge Anlı programına konu oldu. 24 yaşındaki Sıdıka Çelik ölmeden önce Gamze adında bir kadınla kocası tarafından aldatılıyor. İhanet karşısında önce darp edilen Sıdıka Çelik’in hayatına kast ediliyor. Olayın detayları programda incelenirken, kaynana gözaltına alındı. Sıdıka Çelik nasıl öldü? Müge Anlı Sıdıka Çelik olayı nedir?

2SIDIKA ÇELİK NASIL ÖLDÜ

SIDIKA ÇELİK NASIL ÖLDÜ?

İddialara göre 24 yaşındaki Sıdıka Çelik ölmeden önce eşi Ümit Çelik tarafından Gamze adında bir kadınla aldatılıyor. İhaneti ölmeden kısa süre bir önce öğrenen Sıdıka Çelik, olay günü kocası ve sevgilisini yakalıyor. İhanet karşısında darp edilen Sıdıka Çelik’in ailesine göre ardından canına kast ediliyor.

3Sıdıka Çelik nasıl öldü Müge Anlı Sıdıka Çelik olayı nedir, Sıdıka kimdir, öldürüldü mü Şüpheli eş Ümit Çelik konuştu

Ailenin bir iddiasına göre de Sıdıka Çelik, tedavi gördüğü hastanede "Sana bunu kim yaptı?" soruları karşısında gözleriyle kocası Ümit Çelik'i işaret ediyor.

4MÜGE ANLI SIDIKA ÇELİK OLAYI NEDİR

MÜGE ANLI SIDIKA ÇELİK OLAYI NEDİR?

Müge Anlı'dan yardım isteyen aile, kızlarının 6 ay boyunca hastanede verdiği hayat mücadelesinde Ümit Çelik'in kızlarını bir kez bile ziyaret etmediğini söyledi.

5Sıdıka Çelik nasıl öldü Müge Anlı Sıdıka Çelik olayı nedir, Sıdıka kimdir, öldürüldü mü Şüpheli eş Ümit Çelik konuştu

Şaşkınlık yaratan bir olay da Ümit Çelik'in karısı Sıdıka'nın ölümünün hemen ardından sevgilisi Gamze ile pasta kesip göbek atması oldu. İddialara göre Ümit Çelik'in anne ve babasının arasına giren Zahide Akkaş, akrabası Gamze Akkaş ile Ümit Çelik'i tanıştırmış ve Sıdıka Çelik'in evliliğini bozmuştu.

6Sıdıka Çelik nasıl öldü Müge Anlı Sıdıka Çelik olayı nedir, Sıdıka kimdir, öldürüldü mü Şüpheli eş Ümit Çelik konuştu

Sıdıka Çelik'in kocası ile sevgilisi Gamze'yi tanıştıran Ümit Çelik'in babası Hakkı Çelik'in sevgilisi Zahide Akkaş idi.

7KAYNANA AYLARDIR ARANIYORDU, YAKALANDI

KAYNANA AYLARDIR ARANIYORDU, YAKALANDI

Sıdıka Çelik'in ölümünün araştırıldığı davada flaş bir gelişme yaşandı. Aylardır kayıp olarak aranan Navruz Çelik, oğlunun evinde yakalandı. Kaçırılmadığını söyleyen kayınvalide saklanmadığını da söyledi. Aylardır kayıp olarak aranan Navruz Çelik, oğlunun evinde yakalandı.

8Sıdıka Çelik nasıl öldü Müge Anlı Sıdıka Çelik olayı nedir, Sıdıka kimdir, öldürüldü mü Şüpheli eş Ümit Çelik konuştu

Suç ve suçluyu kayırma suçlamasıyla gözaltına alınan kayınvalide Navruz Çelik, ifadesinde Sıdıka Çelik'in kendisini vurduğunu ve o sırada evde olduğunu iddia etti. Daha önce iddia ettiklerini yalanlayan kayınvalide, oğlu Ümit Çelik'in ve sevgilisi Gamze'nin o sırada evde olmadıklarını da söyledi.

9İDDİALARI YALANLADI

İDDİALARI YALANLADI

Annesinin gözaltına alınması ardından konuşan Ümit Çelik ise hakkında iddiaları yalanlayarak, "adalete güvendiğini, hakkında iddiada bulunanları Allah'a havale ettğini" söyledi.