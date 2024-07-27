Sıcaklara kısa bir ara, beklenen yağışlar geliyor: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritası yayımladı. Buna göre, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Ankara çevreleri, Mersin'in doğusu, Adana'nın güney ve batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
• 27 Temmuz 2024 - 11:02 • Son Güncelleme:
• 27 Temmuz 2024 - 11:02 • Son Güncelleme: