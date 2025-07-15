Sıcak havalardan sonra gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji 42 şehri uyardı

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Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artin’in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu



ARTVİN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı



TRABZON °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı