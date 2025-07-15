Sıcak havalardan sonra gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji 42 şehri uyardı
Aşırı sıcaklardan sonra sağanak yağışlar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyıları ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
Kavurucu sıcaklıklar yerini bazı illerde serin havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge vatandaşları uyardı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, gök gürültülü sağanak yağışların özellikle bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Vatandaşlara “dikkatli ve tedbirli olun” uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ankara'da bugün yer yer gök gürültülü sağanağın etkisiyle sıcaklık düşecek, ancak hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren hissedilir derecede artacak.
Salı ve çarşamba günü iç kesimlerde başlayacak olan yağışların hafta sonu etkisini artıracağı belirtildi. Meteoroloji yetkilileri "İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve batısında kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde yağışla birlikte sıcaklıklar da birkaç derece azalacak." ifadelerini kullandı.
18 ve 20 Temmuz 2025 tarihleri arasında ülkemizin geneli parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyıları ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
Hafta sonu sağanak yağıştan etkilenecek olan iller; Eskişehir, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Burdur, Isparta, Kastamonu, Konya, Mersin, Adana, Osmaniye, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Muş
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın Marmara, Kuzey ve iç Ege ile İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çankırı için gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu. Yapılan açıklamada, bugün itibariyle etkili olacak sağanak yağışın ulaşımda aksaklıklar, ani sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Eskişehir'in kuzey kesimleri dışında kalan bölgelerde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği bildirildi.
Ayrıca, Odunpazarı, Tepebaşı, Mahmudiye, Sivrihisar, Alpu, Çifteler, Beylikova, Han, Seyitgazi, Mihalıççık ve Günyüzü ilçelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin edilmektedir.Son olarak, Eskişehir'de bugün en yüksek hava sıcaklığının Sarıcakaya'da 39 derece, en düşük hava sıcaklığının ise Mihalıççık'ta 29 derece olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 34°CParçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 38°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı az bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 41°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 37°CAz bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°CAz bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii,Antalya'nın iç kesimleri ile Hatay'ın batısı ve Osmaniye çevrelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, çğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 37°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Kırıkkale, Çankırı,Kırşehir ve Aksaray'ın batısının yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 36°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 37°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 36°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 34°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artin’in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°CParçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 37°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu