Sıcak havalar tetikliyor! ‘Kendine 15 dakika süre ver, ama yok sayma’
Yaz mevsiminin kavurucu sıcakları sadece fiziksel sağlığımızı değil, ruh halimizi de olumsuz etkileyebilir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, aşırı sıcak havanın insanların öfke ve saldırganlık düzeylerini artırabileceğini ortaya koyuyor. Uzman Klinik Psikolog Selin Erekli hissedilmesi son derece normal, olağan ve diğer her duygu gibi geçici olan öfkeyle mücadele etmenin ipuçlarını verirken aşırı sıcak, soğuk gibi durumların da öfkeyi etkilediğine dikkat çekerek fizyolojik değişimlerin psikolojimizi doğrudan etkilediğine de dikkat çekti.
Duygu Yeşilgöz
• 08 Haziran 2024 - 07:14 • Son Güncelleme:
Duygu Yeşilgöz
• 08 Haziran 2024 - 07:14 • Son Güncelleme: