Sıcak havalar tetikliyor! ‘Kendine 15 dakika süre ver, ama yok sayma’

“Öfkeyi doğru şekilde ifade edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Daha da önemlisi nasıl kontrol edeceğiz?”



Erekli öfkenin ifade etme, bastırma ve sakinleştirme olarak 3 şekilde kendine yol bulduğuna dikkat çekerek, en sağlıklı olanın öfkeyi sözel olarak ifade etmek olduğunu belirtti:



“Olası patlamaların, yıkıcı davranışların, şiddetin doğmasının en büyük sebebi öfkeyi bastırmaktır. Bastırılan duygu tıpkı içimizde bir yay gibi büzülür, büzülür ve patlayarak, taşarak çıkar. Deprem gibi… Oysa bu yıkımdan önce öfkeyi sözel olarak ifade edebilmiş olsaydık, onu bu derece besleyip güçlendirmiş olmayacaktık.” Öfke kontrolünü öğrenmenin mümkün olduğunun altını çizen Erekli, bunun kişinin kendini iyi tanımasından geçtiğini vurguladı.