SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EYT’li, milyonları ilgilendiriyor! Belgeyi götürün borcunuz silinir...

Merhaba, bu halk arasında dolaşan SGK primi ödedikçe maaş düşer bilgisi doğru mudur acaba? Merhaba, bu kişiden kişiye farklılık gösteren bir durumdur. Ancak sürekli asgari ücret üzerinden prim bildirilen biriyseniz sizden istenilen prim gün şartını tamamladığınızda prim ödemesini bırakmanız daha sağlıklı olur. Çünkü daha fazla ödedikçe asgari ücret seviyesinde primlerin aylığı düşürdüğü hesaplanmıştır. Ya da yüksekten prim ödeyen birinin son birkaç yılını asgari ücret üzerinden bildirmesi aylık bağlama oranını direkt olarak düşüreceğinden aylık miktarını eksiltmektedir. Bu gibi durumlarda da prim ödeyenlerin aylığı düşmektedir.