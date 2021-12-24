SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EYT’li, milyonları ilgilendiriyor! Belgeyi götürün borcunuz silinir...
EYT’li, emekli, işçi, memur, herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Ödeme planınızı taksitli oluşturduysanız peşine çevirerek 31.12.2021 yılına kadar ödeme yapabilirsiniz. Ancak tekrardan taksitli bir şekilde ödeme yapmanız mümkün değil. Merhaba, bu halk arasında dolaşan SGK primi ödedikçe maaş düşer bilgisi doğru mudur acaba? 20 yaşında üniversiteliyim. 18 Yaşıma kadar babamın sigortasından faydalanıyordum ancak 18’den sonra sağlığım kapandı. 19 Yaşında üniversite kazandım ancak adıma çok yüksek GSS borcu çıkarılmış bununla ilgili ne yapmam gerekir? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
• 24 Aralık 2021 - 09:32 • Son Güncelleme:
• 24 Aralık 2021 - 09:32 • Son Güncelleme:
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İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Sayın uzman, ben 20 yaşında üniversiteliyim. 18 Yaşıma kadar babamın sigortasından faydalanıyordum ancak 18’den sonra sağlığım kapandı. 19 Yaşında üniversite kazandım ancak adıma çok yüksek GSS borcu çıkarılmış bununla ilgili ne yapmam gerekir? Teşekkürler.Merhaba, öğrenci olduğunuz dönemlere ilişkin GSS borcu adınıza çıkarılmaması gerekir. Öğrenci belgenizle birlikte size yakın SGK merkezine giderek yersiz tahakkuk ettirilen borçlarınızı sildirebilirsiniz. Her yıl bu öğrenci belgesini kuruma iletmeniz gerekmektedir.
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Merhaba, benim işyerime ait 100 bin liraya yakın SGK prim borcum var. 7326 Yapılandırması yaptım ancak ödeyemedim, unuttum ödemesini. Şimdi bu yapılandırmayı tekrardan ödeyebilir miyim
Merhaba, yapılandırmanıza ilişkin ödeme planınızı taksitli oluşturduysanız peşine çevirerek 31.12.2021 yılına kadar ödeme yapabilirsiniz. Ancak tekrardan taksitli bir şekilde ödeme yapmanız mümkün değildir.
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Merhaba, bu halk arasında dolaşan SGK primi ödedikçe maaş düşer bilgisi doğru mudur acaba?
Merhaba, bu kişiden kişiye farklılık gösteren bir durumdur. Ancak sürekli asgari ücret üzerinden prim bildirilen biriyseniz sizden istenilen prim gün şartını tamamladığınızda prim ödemesini bırakmanız daha sağlıklı olur. Çünkü daha fazla ödedikçe asgari ücret seviyesinde primlerin aylığı düşürdüğü hesaplanmıştır. Ya da yüksekten prim ödeyen birinin son birkaç yılını asgari ücret üzerinden bildirmesi aylık bağlama oranını direkt olarak düşüreceğinden aylık miktarını eksiltmektedir. Bu gibi durumlarda da prim ödeyenlerin aylığı düşmektedir.
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Sayın uzman, ilk işe giriş tarihime göre 4/a tablosundan baktığımda 53 yaşında emekli oluyordum. SGK’ya gittiğimde ise Bağkur’lusunuz siz 55 yaşında emekli olacaksınız dediler. Bağkur’da yaş şartı ilk işe girişe göre belirlenmiyor mu?
Merhaba, Bağkur sigortalıları için belirlenen emeklilik tablosu 4/a’dan farklıdır. 4/a sigortalılarında ilk işe giriş tarihine göre yaş belirlenir, Bağkur’da ise 01.06.2002 tarihinden önce 25 yılı doldurmanıza kalan süreye göre belirlenir. Sizin 2002’den önce bildirilmiş toplam hizmetiniz 3 yılsa kurumun belirtmiş olduğu yaş da doğrudur. Aşağıdaki link üzerinden de kendiniz hesaplama yapabilirsiniz. https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTARWEB/hakKazanma.do
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Merhaba, ben onlarca şubesi olan bir firmada yöneticiyim. SGK e-tebligatla ilgili duyuru paylaştı ancak tam net olarak anlaşılmadı. Tüm şubeler için mi başvuru yapacağız yoksa sadece merkezden müracaat etmemiz yeterli olacak mı?
Merhaba, vergi kimlik numarasına kayıtlı e-bildirge kullanıcısı yada şirket ortaklarından birinin müracaat etmesi yeterlidir. Tüm siciller için ayrı ayrı müracaat etmenize gerek yoktur.
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Merhaba, e-devlette bulunan Çalışma Hayatım uygulaması emeklilik bilgilerini hatalı göstermektedir. Staj girişimi başlangıç olarak almış ve öyle sonuç vermiş. Kuruma gittiğimde staj girişleri sayılmıyor dedi.
Merhaba, uygulama henüz yeni olduğundan sağlıklı bilgi vermemektedir. Çalışma hayatım uygulaması resmi veri değildir, altında bilgi amaçlıdır diye yazmaktadır. Tabi kamu kurumundan böyle bir veri gelince vatandaşlar hatalı işlem yapmış olmaktadır. Henüz olmasa da bu yönde davalar da önümüzdeki günlerde karşımıza gelecektir. Ancak yapacağınız işlemlerde mutlaka kurumdan teyit alınız.
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Merhaba, ben asgari ücretli çalışanım ve tekstil atölyesinde çalışmaktayım. Her akşam mesaiye kalmamıza rağmen mesai ücreti ödenmiyor. Bu konuda nasıl bir yol izleyebilirim. İşyerini şikayet etsem beni çıkarabilirler mi?
Merhaba, fazla mesai ücretinizi işyerinizin size iş kanunu gereği ödemesi gerekmektedir. Ödenmemesi durumunda elbette şikayet edebilirsiniz, şikayetiniz dolayısıyla sizi işten çıkaramazlar ancak tabi ülkemizde her şey kanunlara göre uygulanmamaktadır. Tazminatınızı ödeyerek de olsa yine işveren iş akdinizi sonlandırabilir. Ancak Alo170 hattına isminizin gizli kalarak şikayette de bulunabilirsiniz. Böylelikle işvereniniz adınızı öğrenmeden denetime girebilir, fazla mesai ödenmediği tespit edilirse cezai işlem uygulanır.
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Merhaba, doğum borçlanması için müracaat ettim ancak kurum borçlanma yapamazsınız, siz çalışmışsınız diye bilgi verdi. Ben doğum borçlanması yapamaz mıyım?
Merhaba, doğum borçlanmasının şartlarından biri doğumdan sonraki geçen sürelerde adınıza prim bildirilmemesidir. Sizin muhtemelen doğum sonrasında da adınıza prim ödemesi yapılmış. Bu nedenle kurum borçlanılacak süre bulamadığından size ret yanıtı vermiş olabilir. Doğum sonrasında 720 gün boyunca adınıza prim ödemesi yapılmışsa kurumun vermiş olduğu yanıt doğrudur.
9
Merhaba, 49 yaşında çalışanım. 55 yaşında emekli olacağım görünüyor, EYT çıkarsa ben faydalanabilir miyim? Yani EYT çıkarsa hemen emekli olmam mümkün mü?
Merhaba, EYT ile ilgili henüz resmi bir çalışma bulunmamaktadır. 2022 yılı bütçesi içerisinde de EYT ne yazık ki yer almadı. EYT çıkarsa elbette faydalanabilirsiniz, 25 yıllık sigortalılık süresi ve prim gün şartınız tamamsa EYT için yeterli olacaktır. Ancak belirttiğimiz gibi EYT ile ilgili bir çalışma yapılmamaktadır.
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Merhaba, ben Almanya’da yaşıyorum. Buradan isteğe bağlı ödeme yapabilir miyim?
Merhaba, isteğe bağlı ödeme yapabilmeniz için Türkiye’de ikamet şartı vardır. Yurtdışından isteğe bağlı ödeme yapamazsınız. Yurtdışındaki vatandaşlar genellikle yurtdışı borçlanmasına yönlendirilmektedir.
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