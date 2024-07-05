Sezon ortasında Bodrum sokakları bomboş: Esnaf sosyal medyadaki paylaşımlara tepkili

YALIKAVAK'IN KARŞILIĞI MYKONOS

Bodrum Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum'un yoğun bir bayram sezonu geçirdiğini belirterek, "Şu anda 5 yıldızlı otellerimizin dolulukları yüzde 80'lerde ancak 3-4 yıldızlılarda yüzde 60" dedi. Sosyal medyanın bölgeyi olumsuz etkilediğini anlatan Dengiz, "Yerli misafir Yunan adalarında Kos'a gidip fiyat kıyaslaması yapıyor. Oysa Kos uygun fiyatlı bir bölgedir. Bodrum'da da uygun fiyatlı oteller ve restoranlar var. Yalıkavak fiyatıyla Kos kıyaslanamaz. Yalıkavak'ın karşılığı Mykonos'tur. Doğru kıyaslama yapmak lazım. Şu anda Bodrum'da 3 yıldızlı, her şey dahil, gecelik 3 bin TL otellerimiz var" diye konuştu. Otel doluluklarının neden gerilediğine dair değerlendirme yapan Dengiz, şunları anlattı: "Şu anda UEFA Avrupa Ligi ve olimpiyatlar var. Bir de Yunan Adaları'na artan ilgi dolulukları etkiledi. Ancak biz de kampanyalarımızı sürdürüyoruz. Ağustos ikici yarısı ve eylül dolu geçecek."