Sezon ortasında Bodrum sokakları bomboş: Esnaf sosyal medyadaki paylaşımlara tepkili

100 TL'YE DE LAHMACUN VAR
Sabah'ta yer alan habere göre, Bodrum'da en çok öne çıkan restoranların pahalılığı... Evet, ilçenin en popüler bölgesi Yalıkavak'ta fiyatlar özellikle marina çevresinde dudak uçuklatıyor. Ancak Bodrum merkez, Gündoğan, Gümüşlük gibi bölgelerde İstanbul'dan dahi uygun fiyatlı kafe ve restoranlar var. Örneğin Bodrum Kalesi'ne yürüme mesafesinde bir kafe-restoranda lahmacun 100 TL, kıymalı pide 180 TL, tavuk dürüm 160 TL, kola-fanta- ayran ise 50 TL. Yine Bodrum kalesinin arka sokaklarında bir pub bar'da alkollü içecekler 200 TL'den başlıyor. Bodrum Gündoğan'da konuştuğumuz bir restoran sahibi, "İstanbul'da orta halli bir mekânda 300-400 TL olan pizza bizde 250 TL. Sezar salatayı 200 TL'ye satıyoruz. Bize gelen fiyatların neden uygun olduğunu sorguluyor. Çünkü pahalı algısı oluşmuş. Bu durum bizi olumsuz etkiliyor" diyor.