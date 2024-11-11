Sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor ölü bulundu!

24 Temmuz 2022 günü merkeze bağlı Yeni Mahalle'de yaşanan olay ise şöyle gelişmişti: "Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli anestezi doktoru Sinan Bulut ve sevgilisi Dilan Tali (26) akşam yemeğinde bir araya geldi. Tali, yemekten sonra cüzdan ve kimliğini almak için Sinan Bulut'un evine geçti. Tali, burada adeta dehşeti yaşadı. Yemekte çıkan kıskançlık tartışması evde şiddete dönüştü. Sinan Bulut, Tali'ye yumruk attı ve bıçağı sırtına sapladı. 2 saat boyunca şiddet gören ve 5 yerinden bıçaklanan Tali, bir fırsatını bularak evden çıktı ve komşulara sığındı. Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.