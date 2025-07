Serik'teki yangında umutları kül oldu! Merkez Bankası'na başvurdular

3

Sarıdemir, gazetecilere, paralarının yanmasına üzüldüğünü ancak annesinin canının daha kıymetli olduğunu söyledi.Dumanları görünce eve koştuğunu anlatan Sarıdemir, "Evde yatalak hasta annem vardı. Annemi kurtaracağım diye elinden asıla asıla, yerde sürükleye sürükleye dışarı çıkardım. 'Evi kurtarayım, paramı kurtarayım' dedim ama önce annemin yanına gittim. 'O can taşıyor' dedim. Onu yola indirdim. Ama her şeyimiz bitti. Malımız, yemimiz, paramız. Her şeyimiz oradaydı, orayı depo gibi kullanıyordum. Paramız yandı gitti." diye konuştu.