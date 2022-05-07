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FenerbahçeSergen Yalçın'ın transfer hayaliydi! Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Sergen Yalçın'ın transfer hayaliydi! Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı
• 07 Mayıs 2022 - 10:34 • Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'ın transfer hayaliydi! Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı

Bu sezon Berisha'dan beklenen verimi alamayan ve Alman golcüyle yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin yeni forvetini bulduğu anlaşıldı. Bir dönem Sergen Yalçın'ın transfer listesinde olan 30 yaşındaki santrafor için Ali Koç'un devreye girdiği öğrenildi.

• 07 Mayıs 2022 - 10:34 • Son Güncelleme:
1Sergen Yalçının transfer hayaliydi Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı
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Yeni sezon öncesi çok yoğun bir şekilde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Portekiz'den iki flaş iddia geldi.

2SERGEN YALÇIN DA ÇOK İSTİYORDU

SERGEN YALÇIN DA ÇOK İSTİYORDU

Takvim'in derlediği A Bola gazetesinde yer alan habere göre Sarı- Lacivertliler teknik direktör Jorge Jesus'un Benfica'dan eski öğrencisi olan Haris Seferovic için harekete geçti.

3Sergen Yalçının transfer hayaliydi Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı

Takımdan ayrılma kararı alan İsviçreli golcüye İtalya ve İspanya'dan teklifler de olduğu da belirtildi.

4Sergen Yalçının transfer hayaliydi Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı

2017 yılından beri Portekiz devinde forma giyen Haris Seferovic'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

5Sergen Yalçının transfer hayaliydi Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı

30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

6Sergen Yalçının transfer hayaliydi Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı

İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyen Seferovic için şimdiye kadar 7.8 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

7Sergen Yalçının transfer hayaliydi Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı

82 kez İsviçre Milli Takım forması giyen Seferovic'in 24 golü bulunuyor.

8Sergen Yalçının transfer hayaliydi Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı

A Bola gazetesi Fenerbahçe'nin Estoril ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Andre Franco'yu istediğini de yazdı.

9Sergen Yalçının transfer hayaliydi Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı

24 yaşındaki Portekizli yıldız orta alanın ortasında, 10 numara pozisyonunda ve iki kanatta görev yapabiliyor.

10Sergen Yalçının transfer hayaliydi Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı

Bu sezon Portekiz Ligi'nde 31 maçta 10 gol ve 4 asistlik performans sergileyen genç yıldız sol ayağını çok etkili kullanıyor.

11Sergen Yalçının transfer hayaliydi Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı

Tam bir yıldız fabrikası olan Sporting Lizbon'un altyapısında yetişen Franco 2019 yılından bu yana Estoril'in A takımında görev yapıyor.

12Sergen Yalçının transfer hayaliydi Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı

Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

13Sergen Yalçının transfer hayaliydi Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı

İdman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı.

14Sergen Yalçının transfer hayaliydi Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı

İdman çift kale ile noktalandı. Pelkas, Szalai ve Crespo'nun tedavilerine devam edildi.

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