• 07 Mayıs 2022 - 10:34 • Son Güncelleme:
Sergen Yalçın'ın transfer hayaliydi! Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı
Bu sezon Berisha'dan beklenen verimi alamayan ve Alman golcüyle yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin yeni forvetini bulduğu anlaşıldı. Bir dönem Sergen Yalçın'ın transfer listesinde olan 30 yaşındaki santrafor için Ali Koç'un devreye girdiği öğrenildi.
• 07 Mayıs 2022 - 10:34 • Son Güncelleme:
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Yeni sezon öncesi çok yoğun bir şekilde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Portekiz'den iki flaş iddia geldi.
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SERGEN YALÇIN DA ÇOK İSTİYORDU
Takvim'in derlediği A Bola gazetesinde yer alan habere göre Sarı- Lacivertliler teknik direktör Jorge Jesus'un Benfica'dan eski öğrencisi olan Haris Seferovic için harekete geçti.
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