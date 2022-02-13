Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı belgelendi! İlk fotoğraf...

Sarıkaya, "O haberler nereden çıkıyor bilmiyorum. Bu konularla ilgili hakikaten konuşmayı sevmiyorum. Çıkan hiçbir şeyle ilgili haberim yok. Umut çok uzun zamandır yakından tanıdığım sizin de bildiğiniz çok uzun zamandır arkadaşım, böyle" diye konuştu.