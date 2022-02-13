Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSerenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı belgelendi! İlk fotoğraf...
HaberlerMagazin Haberleri Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı belgelendi! İlk fotoğraf...
• 13 Şubat 2022 - 10:15 • Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı belgelendi! İlk fotoğraf...

Takıntılı hayranı nedeniyle zor günler atlatan Serenay Sarıkaya'nın işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı sonunda belgelendi.

• 13 Şubat 2022 - 10:15 • Son Güncelleme:
1Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı belgelendi İlk fotoğraf...
ABONE OL

İddiaları her seferinde yalanlayan ve “Biz uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” diyen Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen’le samimi bir şekilde eğlenirken görüntülendi.

2Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı belgelendi İlk fotoğraf...

İkili, Evirgen’in sahibi olduğu La Boucherie’de görüntülendi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Birsen Tezer’in sahneye çıktığı özel geceye ayrı ayrı gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in samimiyeti dikkat çekti.

3Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı belgelendi İlk fotoğraf...

Tezer’in şarkılarına eşlik eden Sarıkaya, Evirgen’le sarmaş dolaş dans ettiği ve zaman zaman öpüştüğü de gözlendi. Meraklı bakışlara aldırmayan çift, birbirlerini öpmelere doyamadı.

4İTİRAF GELDİ

İTİRAF GELDİ

Uzun süredir arkadaş olan ikili, geçtiğimiz aylarda bu dostluklarını flörte dönüştürmüştü. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen’den gelmişti.

5Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı belgelendi İlk fotoğraf...

İşletmeci, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” demişti. Çift, Evirgen’in itirafının ardından ilişkilerini gizlemekten vazgeçmişti.

6SERENAYDAN EVİRGEN CEVABI

SERENAY'DAN 'EVİRGEN' CEVABI

Umut Evirgen'le aşk iddialarına ilk kez cevap veren güzel oyuncu, Evirgen'in ailesinin kendisini istemediği haberlerinin hatırlatılması üzerine konuştu.

7Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı belgelendi İlk fotoğraf...

Sarıkaya, "O haberler nereden çıkıyor bilmiyorum. Bu konularla ilgili hakikaten konuşmayı sevmiyorum. Çıkan hiçbir şeyle ilgili haberim yok. Umut çok uzun zamandır yakından tanıdığım sizin de bildiğiniz çok uzun zamandır arkadaşım, böyle" diye konuştu.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Müge Anlı'da akıl almaz olay! Önce 600 bin TL dolandırıldı sonra yine inandı yine dolandırıldı!

Müge Anlı'da akıl almaz olay! Önce 600 bin TL dolandırıldı sonra yine inandı yine dolandırıldı!

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ilişkisinde sürpriz evlenme teklifi!

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ilişkisinde sürpriz evlenme teklifi!

Şeyma Subaşı yine dikkatleri çekti! Mohammed Alsaloussi ile...

Şeyma Subaşı yine dikkatleri çekti! Mohammed Alsaloussi ile...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken isyan etti!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken isyan etti!