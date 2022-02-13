• 13 Şubat 2022 - 10:15 • Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı belgelendi! İlk fotoğraf...
Takıntılı hayranı nedeniyle zor günler atlatan Serenay Sarıkaya'nın işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı sonunda belgelendi.
• 13 Şubat 2022 - 10:15 • Son Güncelleme:
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İddiaları her seferinde yalanlayan ve “Biz uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” diyen Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen’le samimi bir şekilde eğlenirken görüntülendi.
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İşletmeci, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” demişti. Çift, Evirgen’in itirafının ardından ilişkilerini gizlemekten vazgeçmişti.
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Sarıkaya, "O haberler nereden çıkıyor bilmiyorum. Bu konularla ilgili hakikaten konuşmayı sevmiyorum. Çıkan hiçbir şeyle ilgili haberim yok. Umut çok uzun zamandır yakından tanıdığım sizin de bildiğiniz çok uzun zamandır arkadaşım, böyle" diye konuştu.