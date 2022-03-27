Seren Serengil kıyafetiyle konuşuldu! 'Gülşen'in tarzını taklit ediyor'
Neredeyse her gün Gülşen'i sert sözlerle eleştirmesiyle gündeme gelen Seren Serengil, Amsterdam'a gitti. Gülşen'in son sahne tarzına benzer bir siyah takım giyip poz veren Seren Serengil'i görenler "Gülşen'e özenmiş ama olmamış" yorumları yaptı.
Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, sahne şovları ve iddialı kostümleriyle gündem olan popçu Gülşen'i, 'Lolipop' adlı şarkısı için verdiği pozlar nedeniyle eleştirmişti.
Üç ismin kişisel hırs ve husumetle haber verme sınırını aşarak kendisine hakarette bulunduğunu iddia eden 45 yaşındaki Gülşen ise, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, korunma talebinde bulunmuştu.
"PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULUYORLAR"
Dilekçede, "Davalılar, ülkenin halihazırda hiçbir problemi yokmuş gibi gerçek dışı beyan ve iddialarla, haksız ve hukuka aykırı bir şekilde Gülşen’i gündemin birinci sırasına çıkarmaya çalışmaktadır. Davalılar, programın reytingini arttırmak uğruna gerçeğe aykırı bir şekilde Gülşen’in toplum önündeki itibarını sarsmaya ve kişilik haklarına saldırıda bulunmaktadır. Gülşen’i hedef göstererek alenen hakaretlerde bulunan ve psikolojik şiddet uygulayan davalıların bu eylemine son vermesi için mahkemenizden tedbir kararı verilmesini istiyoruz" denilmişti.
MAHKEME KARARINI VERDİ
Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; tedbir talebini değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Gülşen’i haklı buldu.Mahkeme, davalılar Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun bir ay süreyle şarkıcıya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetmişti.
KARARA UYMAZLARSA 'ZORLAMA HAPSİ' UYGULANACAK!
Mahkeme, davalılar Bali, Arto ve Serengil'in tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacağını da kararında açıkladı.
ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDUDaha önce de "Gülşen'i taklit ediyor" şeklinde eleştirilen ve bu yorumlara "Ben kimseyi taklit etmem, taklit edilirim. Ben aileden öyle büyütüldüm" cevabını veren Seren Serengil, son paylaşımıyla yine eleştiri oklarının hedefi oldu.
"GÜLŞEN SERENGİL"
Hafta sonunu geçirmek için Amsterdam'a giden Serengil, Gülşen'in son sahne kostümüne benzer bir kıyafetle çekilen pozlarını, 1.8 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı.
Serengil'in bu pozlarını görenler, "Gülşen'in tarzını taklit ediyor", "Hayır Gülşen'i kıskanmıyorum kombini", "Aa Gülşen Serengil" ve Gülşen ne giyse 5 gün sonra bir başka versiyonu üstünde" gibi yorumlar yaptı. Şarkıcının, söz konusu gönderilerini yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.