Seren Serengil kıyafetiyle konuşuldu! 'Gülşen'in tarzını taklit ediyor'

KARARA UYMAZLARSA 'ZORLAMA HAPSİ' UYGULANACAK!

Mahkeme, davalılar Bali, Arto ve Serengil'in tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacağını da kararında açıkladı.



ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDUDaha önce de "Gülşen'i taklit ediyor" şeklinde eleştirilen ve bu yorumlara "Ben kimseyi taklit etmem, taklit edilirim. Ben aileden öyle büyütüldüm" cevabını veren Seren Serengil, son paylaşımıyla yine eleştiri oklarının hedefi oldu.