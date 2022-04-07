Seren Serengil filtreyi abarttı! Dalga konusu oldu...
Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, 51. yaş gününü evinde verdiği bir parti ile kutladı. Serengil'in doğum gününe Demet Akalın ve Ece Erken de katıldı. Partide çekilen kareleri yayınlayan Seren Serengil sosyal medyanın diline düştü. Serengil'in fotoğraflarına uyguladığı filtre olay oldu. Kendisini tanıyamadığını söyleyen Akalın, "Bu ben miyim?" tepkisini verdi.
Seren Serengil, 51. yaşına girdi. Dün evinde parti veren Serengil, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Partiye, geçtiğimiz ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden sunucu Ece Erken ve onu zor günlerinde yalnız bırakmayan şarkıcı Demet Akalın da katıldı.
Erken ve Akalın ile objektif karşısında poz veren Seren Serengil, çekildiği fotoğrafları filtreden geçirdikten sonra Instagram'dan yayınladı.
KENDİSİNİ TANIYAMADI
Photoshop'u abartan Serengil, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Fotoğraflara; "Kimse kimseye benzemiyor.", "Demet'i tanıyamadım!" ve "Bu nasıl filtre?" yorumları yapıldı.
Arkadaşlarından doğum gününde çekilen fotoğrafları isteyen Akalın da kendisini görünce "Bu ben miyim?" tepkisini verdi.
"KOLUN NEREDE!"
Zayıflık uğruna bıçak altına yattığından bu yana sağlık sorunlarıyla boğuşan ve 43,5 kiloya kadar düşüp, ameliyat olan Serengil, iki ay önce Batum'da dinleyicileriyle bir araya gelmişti.
Sahne pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Seren Serengil'e yorum yağmıştı. Photoshop'u fazla kaçıran Serengil'in bir karede kolunu yamulttuğu görülmüştü. Birçok kullanıcı, Serengil'in gönderisine, "Kolun nerede?" ve, "Keşke gerçek bir fotoğraf olsaydı." şeklinde yorumlar yapmıştı
"İNANILAMAYACAK KADAR GÜZELİM"
Kendisine gelen eleştirilerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Seren Serengil, "Halatlar bacaklarımı kesse de koleksiyonumun aşkına 38 derecede çekimlerimi tamamlayabildim. Bazıları da 'Photoshop' demişler, kapak mahiyetinde bunu paylaşıyorum... Hayatımın en güzel hissettiğim dönemindeyim. İnanmayanlara teşekkür ediyorum. Onlar inanmadıkça, ben mutlu oluyorum. Demek ki inanılamayacak kadar güzelim..." ifadelerini kullanmıştı.