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MagazinSeren Serengil evlilik açıklamasıyla şaşırttı!
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• 20 Mart 2022 - 17:16 • Son Güncelleme:

Seren Serengil evlilik açıklamasıyla şaşırttı!

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, önceki akşam Maslak’ta bulunan bir mekanda sahne aldı. Serengil, yaptığı evlilik açıklamasıyla şaşırttı. Öte yandan Seren Serengil, yaptığı yorumla Gülşen'e göndermede bulundu.

• 20 Mart 2022 - 17:16 • Son Güncelleme:
1Seren Serengil evlilik açıklamasıyla şaşırttı
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Seren Serengil, önceki akşam Maslak’ta bulunan bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Serengil, "17 yıl sonra zor bir işi başardım. Artık yeni nesle de hitap ettiğimi düşünüyorum.

2Seren Serengil evlilik açıklamasıyla şaşırttı

Bu akşam yoğun kar yağışına rağmen tıklım tıklım ve beni çok sevindirende bu. Salon Birleşmiş Milletler gibi. Amerika'dan gelen var, Almanya'dan gelen var, Belçika ve Hollanda'dan gelen var.

3Seren Serengil evlilik açıklamasıyla şaşırttı

Daha büyük bir mutluluk hayal edemiyorum şu an." ifadeleriyle yaşadığı heyecanı gazeteciler ve muhabirlerle paylaştı.

4Seren Serengil evlilik açıklamasıyla şaşırttı

Tercih ettiği sahne kıyafetiyle ilgili gelen soruya da yanıt veren Serengil, "Sahne böyle cesur kıyafetleri kaldırır.

5Seren Serengil evlilik açıklamasıyla şaşırttı

Bu bir şov ama hareketler çok önemli. Bazen Gülşen'i eleştiriyoruz ama kıyafetlerini değil yaptığı hareketleri eleştiriyoruz. Yoksa ben sahneye çıktığım ilk günden beri dekolte giymişimdir.

6Seren Serengil evlilik açıklamasıyla şaşırttı

Sanatçının bir ağırlığı olmalı. Gidip de müşterimin kucağına oturmam mümkün değil. O bana güzel gelmiyor" sözlerini kullandı.

7Seren Serengil evlilik açıklamasıyla şaşırttı

Seren Serengil, son olarak yeniden evlenip evlenmeyeceği konusundaki sorulara ise "Ben artık imzamı kâğıda değil kalbime atıyorum.

8Seren Serengil evlilik açıklamasıyla şaşırttı

O süreçler beni çok yıprattı. Artık evlilik düşünmüyorum." ifadeleriyle herkesi şaşırttı.

9Seren Serengil evlilik açıklamasıyla şaşırttı

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