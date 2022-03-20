• 20 Mart 2022 - 17:16 • Son Güncelleme:
Seren Serengil evlilik açıklamasıyla şaşırttı!
Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, önceki akşam Maslak’ta bulunan bir mekanda sahne aldı. Serengil, yaptığı evlilik açıklamasıyla şaşırttı. Öte yandan Seren Serengil, yaptığı yorumla Gülşen'e göndermede bulundu.
• 20 Mart 2022 - 17:16 • Son Güncelleme:
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Seren Serengil, önceki akşam Maslak’ta bulunan bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Serengil, "17 yıl sonra zor bir işi başardım. Artık yeni nesle de hitap ettiğimi düşünüyorum.
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Bu bir şov ama hareketler çok önemli. Bazen Gülşen'i eleştiriyoruz ama kıyafetlerini değil yaptığı hareketleri eleştiriyoruz. Yoksa ben sahneye çıktığım ilk günden beri dekolte giymişimdir.
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