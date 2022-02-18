Serdar, Rossi, Berisha'dan olmayacağı anlaşıldı! 12 milyon euro'luk golcüyü bedavaya alıyor
Serdar Dursun, Berisha ve Rossi gibi golcülerden beklenen verimi alamayan Ali Koç transferde ilk sürprizini gerçekleştirmek üzere. Fenerbahçe piyasa değeri 12 milyon euro olan yıldız forveti bedavaya 'çubukluyu' giyiyor...
Ali Koç ve kurmaylarının öncülüğünde gelecek sezon için futbol yapılanması yönünde hamlelerde bulunan Fenerbahçe, gündemine transferi de ekledi. Sarı-lacivertlilerin menajerler tarafından önerilen genç forveti transfer etmek için çalışmalarına başladığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...
Fenerbahçe'de sezon başında Royal Antwerp'e kiralanan Mbwana Samatta ile devre arası transfer döneminde Hull City'e giden Allahyar Sayyadmanesh sezon sonunda yeniden takıma katılacak. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ardından göreve getirilecek olan teknik direktör yıldız isimlerin geleceği hakkında karar verecek.
Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'da forma giyen Randal Muani'nin menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi. Fransız yıldız bu sezon Ligue 1'de gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekti.