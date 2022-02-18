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FenerbahçeSerdar, Rossi, Berisha'dan olmayacağı anlaşıldı! 12 milyon euro'luk golcüyü bedavaya alıyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Serdar, Rossi, Berisha'dan olmayacağı anlaşıldı! 12 milyon euro'luk golcüyü bedavaya alıyor
• 18 Şubat 2022 - 09:17 • Son Güncelleme:

Serdar, Rossi, Berisha'dan olmayacağı anlaşıldı! 12 milyon euro'luk golcüyü bedavaya alıyor

Serdar Dursun, Berisha ve Rossi gibi golcülerden beklenen verimi alamayan Ali Koç transferde ilk sürprizini gerçekleştirmek üzere. Fenerbahçe piyasa değeri 12 milyon euro olan yıldız forveti bedavaya 'çubukluyu' giyiyor...

• 18 Şubat 2022 - 09:17 • Son Güncelleme:
1Serdar, Rossi, Berishadan olmayacağı anlaşıldı 12 milyon euroluk golcüyü bedavaya alıyor
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Ali Koç ve kurmaylarının öncülüğünde gelecek sezon için futbol yapılanması yönünde hamlelerde bulunan Fenerbahçe, gündemine transferi de ekledi. Sarı-lacivertlilerin menajerler tarafından önerilen genç forveti transfer etmek için çalışmalarına başladığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

2Serdar, Rossi, Berishadan olmayacağı anlaşıldı 12 milyon euroluk golcüyü bedavaya alıyor

Sarı-lacivertlilerde sezon başında transfer edilen Mergim Berisha ve Serdar Dursun beklentilerin uzağında kaldı. İki futbolcu da zaman zaman performanslarını arttırsa bile kısa süre sonra yeniden düşüşe geçti.

3Serdar, Rossi, Berishadan olmayacağı anlaşıldı 12 milyon euroluk golcüyü bedavaya alıyor

Fenerbahçe'de sezon başında Royal Antwerp'e kiralanan Mbwana Samatta ile devre arası transfer döneminde Hull City'e giden Allahyar Sayyadmanesh sezon sonunda yeniden takıma katılacak. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ardından göreve getirilecek olan teknik direktör yıldız isimlerin geleceği hakkında karar verecek.

4Serdar, Rossi, Berishadan olmayacağı anlaşıldı 12 milyon euroluk golcüyü bedavaya alıyor

Fenerbahçe idarecileri de son dönemde forvette yaşanan sıkıntıya çözüm bulmak için kolları sıvadı. Takvim'in haberine göre; Scout departmanı ile çalışmalar yapan ve çok sayıda ismi listesine alan sarı-lacivertlilerin gündemine flaş bir isim girdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'da forma giyen Randal Muani'nin menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi. Fransız yıldız bu sezon Ligue 1'de gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekti.

6Serdar, Rossi, Berishadan olmayacağı anlaşıldı 12 milyon euroluk golcüyü bedavaya alıyor

Randal Muani bu sezon Nantes formasıyla Fransa Ligue 1'de 23 mücadelede süre aldı. 23 yaşındaki Fransız santrafor rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Randal Muani takım arkadaşlarına 4 asist yaptı.

7Serdar, Rossi, Berishadan olmayacağı anlaşıldı 12 milyon euroluk golcüyü bedavaya alıyor

Nantes ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Randal Muani'nin sarı-lacivertli kurmaylar tarafından mercek altına alındığı ifade edildi. 7 kez Fransa U-21 Milli Takımı'nın formasını giyen Randal Muani'ye çok sayıda talibin olduğu öğrenildi.

8Serdar, Rossi, Berishadan olmayacağı anlaşıldı 12 milyon euroluk golcüyü bedavaya alıyor

Kongo asıllı genç yıldızla ilgili maliyet ve performans araştırmalarının devam ettiği vurgulandı. Randal Muani'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

9Serdar, Rossi, Berishadan olmayacağı anlaşıldı 12 milyon euroluk golcüyü bedavaya alıyor

US Torcy altyapısında profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan Randal Muani daha sonra Nantes'a transfer oldu. Nantes altyapısında uzun süre oynayan Randal Muani 2019-2020 sezonunda Boulogne'ya kiralandı.

10Serdar, Rossi, Berishadan olmayacağı anlaşıldı 12 milyon euroluk golcüyü bedavaya alıyor

Galatasaray'dan ayrılmadan önce Randal Muani'yi isteyen Fatih Terim'in yetenekli futbolcuyu çok istediği, hatta Şükrü Hanedar'ın bu transfer için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

11Serdar, Rossi, Berishadan olmayacağı anlaşıldı 12 milyon euroluk golcüyü bedavaya alıyor

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