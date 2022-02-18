Serdar, Rossi, Berisha'dan olmayacağı anlaşıldı! 12 milyon euro'luk golcüyü bedavaya alıyor

Fenerbahçe idarecileri de son dönemde forvette yaşanan sıkıntıya çözüm bulmak için kolları sıvadı. Takvim'in haberine göre; Scout departmanı ile çalışmalar yapan ve çok sayıda ismi listesine alan sarı-lacivertlilerin gündemine flaş bir isim girdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...