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GalatasaraySerdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu! Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı! Transferde Mesut Özil...
HaberlerGalatasaray Haberleri Serdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu! Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı! Transferde Mesut Özil...
• 22 Şubat 2022 - 13:35 • Son Güncelleme:

Serdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu! Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı! Transferde Mesut Özil...

Galatasaray'da son dakika! VOLE yorumcularından Serdar Ali Çelikler ve Ali Ece sarı kırmızılı kulübün yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı anlaşmayı duyurdu.

• 22 Şubat 2022 - 13:35 • Son Güncelleme:
1Serdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı Transferde Mesut Özil...
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Omar Elabdellaoui, Göztepe karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarını tutamazken maç sonunda duygusal bir konuşma yaptı.

2Serdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı Transferde Mesut Özil...

Zor zamanlardan geçerek sahalara döndüğünü belirten Omar Elabdellaoui, "Çok zor zamanlardan geçtim. Zor sakatlıktı. Çok mücadele ettim. Tekrar sahalara geri dönmem, en sevdiğim şeyi yapmam gibiydi. Hayalimi ikinci kez gerçekleştirdim, futbola 2. kez geri döndüm. Bu süreçte bana yardım eden herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

3Serdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı Transferde Mesut Özil...

Tüm camianın kendisine destek olduğunu kaydeden Omar, "Ailem, eşim, menajerim, Fatih Terim, başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız, yeni hocamız Torrent, takım arkadaşlarım bana destek oldu. Tüm Türkiye bana çok fazla yardımcı oldu. Benim için çok özel bir akşamdı. Sahaya geri döndüğümde 3 puanı almak mutluluk yarattı bende." diyerek sözlerini noktaladı.

4Serdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı Transferde Mesut Özil...

Süper Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile sürerken, 26. hafta karşılaşması uzun süre unutulmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu.

5Serdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı Transferde Mesut Özil...

26. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. 4 penaltının çalındığı karşılaşmada gülen taraf 3-2'lik skorla Galatasaray oldu.

6Serdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı Transferde Mesut Özil...

Sarı-Kırmızılı ekip ligde 6 hafta sonra kazanırken, 141 gün sonra deplasmanda galip geldi.

7Serdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı Transferde Mesut Özil...

Öte yandan sarı-kırmızılılarda Devre arasında kadrosuya katılan Erick Pulgar'da ilk 11'de başladı.

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Pulgar, beklenen oyunu sahaya koyazken 61 dakika sahada kalabildi.

9Serdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı Transferde Mesut Özil...

Yerini Cicaldau'ya bırakan Şilili orta saha, 8 ikili mücadelenin 5'ini kazansa da takımı ileri taşıyamadı.

10Serdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı Transferde Mesut Özil...

Göztepe-Galatasaray maçının ardından ünlü futbol yorumcuları Ali Ece ve Serdar Ali Çelikler, Kerem Aktürkoğlu için çok konuşulacak ifadeler kullandı. Ali Ece, Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda astronomik teklifler alacağını belirtirken Serdar Ali Çelikler de oyuncunun, Mesut Özil'in menajeriyle anlaştığını dile getirdi.

11Serdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı Transferde Mesut Özil...

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Göztepe maçının ardından VOLE'de konuşan Ali Ece, Sarı-Kırmızılıların parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda reddedilemeyecek bir teklif alacağını öne sürdü. Ali Ece, başarılı futbolcunun yeni sezonda Galatasaray'dan ayrılacağını ima ederken aynı programda konuşan Serdar Ali Çelikler ise Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili çarpıcı bir detay verdi.

12Serdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı Transferde Mesut Özil...

Kerem Aktürkoğlu'nun Mesut Özil'in menajeriyle anlaştığını dile getiren Serdar Ali Çelikler, Ali Ece'nin görüşlerini destekleyerek oyuncunun sezon sonunda büyük bir teklif alacağını söyledi. Öte yandan Serdar Ali Çelikler, Mesut Özil'in menajerinin ağının kuvvetli olduğunu ve bu durumun da transferin gerçekleşme ihtimalini artırdığını da belirtti.

13Serdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı Transferde Mesut Özil...

Galatasaray'ın 2020-21 sezonu başında 24 Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede büyük mesafe kat ederek adeta takımın yıldızı haline geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun adı uzun süredir Lyon, Marsilya, Brentford ve Birghton gibi kulüplerle anılıyordu.

14Serdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı Transferde Mesut Özil...

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 9 gol, 8 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

15Serdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı Transferde Mesut Özil...

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