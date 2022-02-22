Serdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu! Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı! Transferde Mesut Özil...

Tüm camianın kendisine destek olduğunu kaydeden Omar, "Ailem, eşim, menajerim, Fatih Terim, başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız, yeni hocamız Torrent, takım arkadaşlarım bana destek oldu. Tüm Türkiye bana çok fazla yardımcı oldu. Benim için çok özel bir akşamdı. Sahaya geri döndüğümde 3 puanı almak mutluluk yarattı bende." diyerek sözlerini noktaladı.