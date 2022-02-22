Serdar Ali ve Ali Ece canlı yayında duyurdu! Kerem Aktürkoğlu anlaşmaya vardı! Transferde Mesut Özil...
Galatasaray'da son dakika! VOLE yorumcularından Serdar Ali Çelikler ve Ali Ece sarı kırmızılı kulübün yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı anlaşmayı duyurdu.
Omar Elabdellaoui, Göztepe karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarını tutamazken maç sonunda duygusal bir konuşma yaptı.
Zor zamanlardan geçerek sahalara döndüğünü belirten Omar Elabdellaoui, "Çok zor zamanlardan geçtim. Zor sakatlıktı. Çok mücadele ettim. Tekrar sahalara geri dönmem, en sevdiğim şeyi yapmam gibiydi. Hayalimi ikinci kez gerçekleştirdim, futbola 2. kez geri döndüm. Bu süreçte bana yardım eden herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Tüm camianın kendisine destek olduğunu kaydeden Omar, "Ailem, eşim, menajerim, Fatih Terim, başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız, yeni hocamız Torrent, takım arkadaşlarım bana destek oldu. Tüm Türkiye bana çok fazla yardımcı oldu. Benim için çok özel bir akşamdı. Sahaya geri döndüğümde 3 puanı almak mutluluk yarattı bende." diyerek sözlerini noktaladı.
26. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. 4 penaltının çalındığı karşılaşmada gülen taraf 3-2'lik skorla Galatasaray oldu.
Göztepe-Galatasaray maçının ardından ünlü futbol yorumcuları Ali Ece ve Serdar Ali Çelikler, Kerem Aktürkoğlu için çok konuşulacak ifadeler kullandı. Ali Ece, Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda astronomik teklifler alacağını belirtirken Serdar Ali Çelikler de oyuncunun, Mesut Özil'in menajeriyle anlaştığını dile getirdi.
Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Göztepe maçının ardından VOLE'de konuşan Ali Ece, Sarı-Kırmızılıların parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda reddedilemeyecek bir teklif alacağını öne sürdü. Ali Ece, başarılı futbolcunun yeni sezonda Galatasaray'dan ayrılacağını ima ederken aynı programda konuşan Serdar Ali Çelikler ise Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili çarpıcı bir detay verdi.
Kerem Aktürkoğlu'nun Mesut Özil'in menajeriyle anlaştığını dile getiren Serdar Ali Çelikler, Ali Ece'nin görüşlerini destekleyerek oyuncunun sezon sonunda büyük bir teklif alacağını söyledi. Öte yandan Serdar Ali Çelikler, Mesut Özil'in menajerinin ağının kuvvetli olduğunu ve bu durumun da transferin gerçekleşme ihtimalini artırdığını da belirtti.