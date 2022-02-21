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BeşiktaşŞenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneş'in Önder Karaveli kararı ortaya çıktı! Haziran gelmeden...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneş'in Önder Karaveli kararı ortaya çıktı! Haziran gelmeden...
• 21 Şubat 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:

Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneş'in Önder Karaveli kararı ortaya çıktı! Haziran gelmeden...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Şenol Güneş'in yayınladığı açıklamadan sonra Önder Karaveli hakkında son kararını veren ve gelecek sezonun temellerini şimdiden atmaya başlayan Ahmet Nur Çebi'nin kongreyi bekliyor...

• 21 Şubat 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:
1Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneşin Önder Karaveli kararı ortaya çıktı Haziran gelmeden...
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Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta teknik direktör gündemi önce Başkan Ahmet Nur Çebi, sonra da Şenol Güneş'in açıklamaları ile şimdilik kapandı. Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası göreve gelen Önder Karaveli'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

2Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneşin Önder Karaveli kararı ortaya çıktı Haziran gelmeden...

Gelecek sezon Önder Karaveli ile devam etmek istediğini belirten Çebi'nin satır arasına "Olağanüstü şeyler olmazsa" sözlerine eklemesi mayıs ayında yapılacak kongreden çıkacak sonuç kadar, deneyimli hocadan da birtakım beklentilerin bulunduğu şeklinde yorumlandı.

3Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneşin Önder Karaveli kararı ortaya çıktı Haziran gelmeden...

Son dönemde yapılan eleştirilere rağmen hem performans hem de mental açıdan ayakta kalmaya gayret eden Karaveli, üst üste kaybedilen puanların ardından Altay galibiyetiyle rahatladı.

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Yeni sezonda da Beşiktaş'ın başında yer alabilmenin hayalini kuran ve belirsizliğin ortadan kalkmasını arzu eden Önder hoca sözleşme bekliyor. Ancak bu beklentinin karşılık bulması için bazı şartların gerçekleşmesi gerekiyor.

5Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneşin Önder Karaveli kararı ortaya çıktı Haziran gelmeden...

Beşiktaş, bu sezon sergen yalçın yönetiminde süper lig'de 15 maçta 6'şar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 1.4 puan ortalaması (21) yakaladı.

6Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneşin Önder Karaveli kararı ortaya çıktı Haziran gelmeden...

Önder Karaveli'nin teknik direktörlüğünde çıkılan 11 karşılaşmada ise siyah beyazlı ekip sadece 1 kez mağlup oldu. 5'er galibiyet ve beraberlikle puan ortalaması 1.8'e yükseldi (20).

7Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneşin Önder Karaveli kararı ortaya çıktı Haziran gelmeden...

Beşiktaş, Karaveli ile savunmada da daha başarılı bir görüntü ortaya koydu. Yalçın'ın takımın başında olduğu maçlarda 1.4 gol yeme ortalaması (22) olan Kartal, Karaveli yönetiminde 0.9 ortalama (10) ile oynadı.

8Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneşin Önder Karaveli kararı ortaya çıktı Haziran gelmeden...

En önemli iki şart ise önümüzdeki 3 aylık süreçte şu ana kadar yaptıklarının daha iyisine imza atması ve Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın müzesine taşıması.

9Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneşin Önder Karaveli kararı ortaya çıktı Haziran gelmeden...

Karaveli'nin, iki kulvarda da sezonu başarılı bir şekilde tamamlaması önümüzdeki sezona dair kontrat alma ihtimalini bir hayli yükseltecek.

10Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneşin Önder Karaveli kararı ortaya çıktı Haziran gelmeden...

Ayrıca mayıstaki kongreden Çebi'nin zaferle ayrılması bir başka belirleyici unsur olacak. Bu nedenle yeni sözleşmenin hazirandan önce yapılma ihtimali bulunmuyor.

11Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneşin Önder Karaveli kararı ortaya çıktı Haziran gelmeden...

Beşiktaş'ın yeni sezona girerken büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alex Teixeira, üst üste yaşadığı 3 sakatlık ve geçirdiği KOVİD-19 nedeniyle bir türlü gerçek performansını ortaya koyamamıştı.

12Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneşin Önder Karaveli kararı ortaya çıktı Haziran gelmeden...

Özellikle maç temposu ve kondisyon yetersizliği ile eleştirilen 31 yaşındaki futbolcu, Altay maçında bu sezon en uzun süre aldığı karşılaşmayı oynadı.

13Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneşin Önder Karaveli kararı ortaya çıktı Haziran gelmeden...

90 dakika sahada kalan ve uzatmalara girilirken yerini Can Bozdağan'a bırakan Alex, bundan önce en fazla süreyi 10. haftadaki Galatasaray derbisinde 83 dakika ile görmüştü.

14Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneşin Önder Karaveli kararı ortaya çıktı Haziran gelmeden...

Altay maçında %90.5 pas isabeti ile oynayan Brezilyalı yıldız, 4 ikili mücadele kazanırken 4 şutta 3 kez kaleyi buldu.

15Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneşin Önder Karaveli kararı ortaya çıktı Haziran gelmeden...

ALTAY maçından galibiyetle ayrılmasına rağmen Beşiktaş'ın gol bölgelerinde yaşadığı sıkıntı devam etti. Sezonun ikinci yarısında 7 karşılaşmaya çıkan Kartal, 7 kez ağları sarsabildi.

16Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneşin Önder Karaveli kararı ortaya çıktı Haziran gelmeden...

Siyah-beyazlıların şut tercihleri de tartışma konusu. Ligdeki son 7 maçta 119 şutu rakip kaleye gönderen Beşiktaş sadece 39 isabet buldu ve 7'sini gole çevirebildi.

17Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneşin Önder Karaveli kararı ortaya çıktı Haziran gelmeden...

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