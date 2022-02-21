• 21 Şubat 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:
Şenol Güneş açıklama yayınladı Şenol Güneş'in Önder Karaveli kararı ortaya çıktı! Haziran gelmeden...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Şenol Güneş'in yayınladığı açıklamadan sonra Önder Karaveli hakkında son kararını veren ve gelecek sezonun temellerini şimdiden atmaya başlayan Ahmet Nur Çebi'nin kongreyi bekliyor...
• 21 Şubat 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta teknik direktör gündemi önce Başkan Ahmet Nur Çebi, sonra da Şenol Güneş'in açıklamaları ile şimdilik kapandı. Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası göreve gelen Önder Karaveli'nin geleceği belirsizliğini koruyor.
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