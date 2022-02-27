Sen de Caner Erkin gibi misin diye sordular dün saha içinde cevaplarını aldılar! Yusuf Yazıcı şov

Rus basını Yusuf Yazıcı'nın frikikten attığı golün bir sürpriz olmadığı ve oyuncunun bunu kendisine takıntı haline getirdiği belirtti. Sports.ru'daki haberde "Yazıcı'nın sonunda bir serbest vuruştan gol atması şaşırtıcı değil. Her yönden kendini geliştirmeye takıntılı bir futbolcu." denildi.