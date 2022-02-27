Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FutbolSen de Caner Erkin gibi misin diye sordular dün saha içinde cevaplarını aldılar! Yusuf Yazıcı şov
HaberlerFutbol Haberleri Sen de Caner Erkin gibi misin diye sordular dün saha içinde cevaplarını aldılar! Yusuf Yazıcı şov
• 27 Şubat 2022 - 10:47 • Son Güncelleme:

Sen de Caner Erkin gibi misin diye sordular dün saha içinde cevaplarını aldılar! Yusuf Yazıcı şov

Dün CSKA Moskova - Spartak Moskova maçında frikikten attığı golle taraftarlarını ayağa kaldıran ve Rusları kendine hayran bırakan Yusuf Yazıcı için "herkese açıkça gösterdi ki bu seviyeler onun standartlarının çok altında" yorumları yapıldı.

• 27 Şubat 2022 - 10:47 • Son Güncelleme:
1Sen de Caner Erkin gibi misin diye sordular dün saha içinde cevaplarını aldılar Yusuf Yazıcı şov
ABONE OL

Rusya Premier Ligi'nde CSKA Moskova'nın derbide mücadelesinde Spartak Moskova'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Yusuf Yazıcı damga vurdu. Milli yıldız maçın adamı seçilirken Rus basını Yusuf Yazıcı'ya övgüler yağdırdı. İşte detaylar...

2Sen de Caner Erkin gibi misin diye sordular dün saha içinde cevaplarını aldılar Yusuf Yazıcı şov

Devre arası transfer döneminde Lille'den CSKA Moskova'ya satın alma opsiyonuyla transfer olan Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'daki ilk resmi karşılaşmasına adeta damga vurdu.

3Sen de Caner Erkin gibi misin diye sordular dün saha içinde cevaplarını aldılar Yusuf Yazıcı şov

Milli futbolcu CSKA Moskova'nın derbi karşılaşmasında Spartak Moskova'ya frikikten golünü attı ve derbide maçın adamı seçildi. Rus basını Spartak Moskova maçının ardından Yusuf Yazıcı'ya övgüler yağdırdı.

4

Sport-express, Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova standartlarının çok üzerinde bir yeteneğe sahip olduğunu ifade etti. Haberde "Yusuf Yazıcı attığı frikikle herkese açıkça gösterdi ki bu seviyeler onun standartlarının çok altında" denildi.

5Sen de Caner Erkin gibi misin diye sordular dün saha içinde cevaplarını aldılar Yusuf Yazıcı şov

Kp.ru sitesi de Yusuf Yazıcı'nın performansını manşetlere taşıdı. Haberde Yusuf Yazıcı'nın serbest vuruşları penaltı rahatlığında kullandığını ve oyuncunun da bunu kabul ettiğini belirtti. Yusuf Yazıcı'nın derbide fark yarattığı ifade edildi.

6Sen de Caner Erkin gibi misin diye sordular dün saha içinde cevaplarını aldılar Yusuf Yazıcı şov

Sports.ru Yusuf Yazıcı'yı manşete taşıdı. Haberin başlığında "CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın penaltı gibi kullandığı frikikle yıktı" ifadeleri kullanıldı. Haberin detayında ise "İkinci yarının başında Türk yıldız inanılmaz bir gol atarak maçı kopardı. Yusuf Yazıcı için derbide bu golle başlaması unutulmaz bir başlangıç." ifadeleri yer aldı.

7Sen de Caner Erkin gibi misin diye sordular dün saha içinde cevaplarını aldılar Yusuf Yazıcı şov

Haberde ayrıca CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı'dan önce Caner Erkin'in de benzer şekilde frikik golleri attığı okuyuculara aktarıldı. Rus gazeteciler Yusuf Yazıcı'ya "Caner Erkin'in frikik golleri vardı. Sen de atabilecek misin? sorusuna milli yıldızın cevap verdiği aktarıldı.

8Sen de Caner Erkin gibi misin diye sordular dün saha içinde cevaplarını aldılar Yusuf Yazıcı şov

Rus basını Yusuf Yazıcı'nın frikikten attığı golün bir sürpriz olmadığı ve oyuncunun bunu kendisine takıntı haline getirdiği belirtti. Sports.ru'daki haberde "Yazıcı'nın sonunda bir serbest vuruştan gol atması şaşırtıcı değil. Her yönden kendini geliştirmeye takıntılı bir futbolcu." denildi.

9

Championat sitesi CSKA Moskova'nın yeni transferlerinin çok beğenildiğini ve Yusuf Yazıcı'nın Carrascal ile birlikte orta sahayı domine ettiğini belirtti.

10Sen de Caner Erkin gibi misin diye sordular dün saha içinde cevaplarını aldılar Yusuf Yazıcı şov

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Sinan Engin canlı yayında konuştu Fatih Terim'e gelen flaş teklifi duyurdu

Sinan Engin canlı yayında konuştu Fatih Terim'e gelen flaş teklifi duyurdu

Sen de Caner Erkin gibi misin diye sordular dün saha içinde cevaplarını aldılar! Yusuf Yazıcı şov

Sen de Caner Erkin gibi misin diye sordular dün saha içinde cevaplarını aldılar! Yusuf Yazıcı şov

Slavia Prag maçından sonra 'Guti' dendi Arda Güler için 2 dev İstanbul'a geldi

Slavia Prag maçından sonra 'Guti' dendi Arda Güler için 2 dev İstanbul'a geldi

Burak Elmas'tan Sensibile'ye tam yetki! Galatasaray'dan sansasyonel transfer

Burak Elmas'tan Sensibile'ye tam yetki! Galatasaray'dan sansasyonel transfer