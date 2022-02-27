• 27 Şubat 2022 - 10:47 • Son Güncelleme:
Sen de Caner Erkin gibi misin diye sordular dün saha içinde cevaplarını aldılar! Yusuf Yazıcı şov
Dün CSKA Moskova - Spartak Moskova maçında frikikten attığı golle taraftarlarını ayağa kaldıran ve Rusları kendine hayran bırakan Yusuf Yazıcı için "herkese açıkça gösterdi ki bu seviyeler onun standartlarının çok altında" yorumları yapıldı.
• 27 Şubat 2022 - 10:47 • Son Güncelleme:
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Rusya Premier Ligi'nde CSKA Moskova'nın derbide mücadelesinde Spartak Moskova'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Yusuf Yazıcı damga vurdu. Milli yıldız maçın adamı seçilirken Rus basını Yusuf Yazıcı'ya övgüler yağdırdı. İşte detaylar...
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Sports.ru Yusuf Yazıcı'yı manşete taşıdı. Haberin başlığında "CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın penaltı gibi kullandığı frikikle yıktı" ifadeleri kullanıldı. Haberin detayında ise "İkinci yarının başında Türk yıldız inanılmaz bir gol atarak maçı kopardı. Yusuf Yazıcı için derbide bu golle başlaması unutulmaz bir başlangıç." ifadeleri yer aldı.
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