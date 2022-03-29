• 29 Mart 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:
Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş değişimiyle şaşırtıyor! Süper minisiyle poz verdi
Selena dizisinde Nazlı karakteriyle tanıdığımız Dilara Kurtulmuş süper minisiyle poz verdi.Kurtulmuş'un bu pozu beğeni yağmuruna tutuldu.
• 29 Mart 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:
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23 yaşında olan Avusturya doğumlu genç oyuncu Dilara Kurtulmuş, Selena dizisiyle ekranlarda yer almış ve şöhrete kavuşmuştu. Genç oyuncu, Selena'nın ardından Nefes ve Nuri gibi dizilerde de yer almıştı.
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