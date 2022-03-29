Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş değişimiyle şaşırtıyor! Süper minisiyle poz verdi

"EN SEVDİĞİM HAVALAR GİRİŞ YAPTI"

Influencer olarak yaşamına devam eden ve ekranlarda yer almayan Kurtulmuş'tan bu kez süper minili bir poz geldi. Genç oyuncu çiçekli ve mini bir elbise giyerek çekildiği fotoğrafına "En sevdiğim havalar giriş yaptı" notunu düştü.