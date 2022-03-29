Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSelena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş değişimiyle şaşırtıyor! Süper minisiyle poz verdi
HaberlerMagazin Haberleri Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş değişimiyle şaşırtıyor! Süper minisiyle poz verdi
• 29 Mart 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş değişimiyle şaşırtıyor! Süper minisiyle poz verdi

Selena dizisinde Nazlı karakteriyle tanıdığımız Dilara Kurtulmuş süper minisiyle poz verdi.Kurtulmuş'un bu pozu beğeni yağmuruna tutuldu.

• 29 Mart 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:
1Selenanın Nazlısı Dilara Kurtulmuş değişimiyle şaşırtıyor Süper minisiyle poz verdi
ABONE OL

23 yaşında olan Avusturya doğumlu genç oyuncu Dilara Kurtulmuş, Selena dizisiyle ekranlarda yer almış ve şöhrete kavuşmuştu. Genç oyuncu, Selena'nın ardından Nefes ve Nuri gibi dizilerde de yer almıştı.

2SÜPER MİNİLİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

SÜPER MİNİLİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI!

Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde tamamlayan ünlü isim, şimdilerde sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyor.

3EN SEVDİĞİM HAVALAR GİRİŞ YAPTI

"EN SEVDİĞİM HAVALAR GİRİŞ YAPTI"

Influencer olarak yaşamına devam eden ve ekranlarda yer almayan Kurtulmuş'tan bu kez süper minili bir poz geldi. Genç oyuncu çiçekli ve mini bir elbise giyerek çekildiği fotoğrafına "En sevdiğim havalar giriş yaptı" notunu düştü.

4ANASAYFAMA BAHAR GELDİ

"ANASAYFAMA BAHAR GELDİ"

Takipçilerinden çok fazla beğeni ve yorum alan Kurtulmuş'un fotoğraflarına "Ana sayfama bahar geldi", "Çünkü sen çölüme yağmur oldun" gibi yorumlar da geldi.

5Selenanın Nazlısı Dilara Kurtulmuş değişimiyle şaşırtıyor Süper minisiyle poz verdi
6Selenanın Nazlısı Dilara Kurtulmuş değişimiyle şaşırtıyor Süper minisiyle poz verdi

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Aleyna Çalışkan ve Makbule Şakalakoğlu vücudunu sergiledi!

Aleyna Çalışkan ve Makbule Şakalakoğlu vücudunu sergiledi!

Hande Erçel süper minisiyle poz verdi! Yarım bluzun fiyatı şoke etti...

Hande Erçel süper minisiyle poz verdi! Yarım bluzun fiyatı şoke etti...

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşk tazeliyor! "Çölde ayaklarım yerden kesildi"

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşk tazeliyor! "Çölde ayaklarım yerden kesildi"

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş değişimiyle şaşırtıyor! Süper minisiyle poz verdi

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş değişimiyle şaşırtıyor! Süper minisiyle poz verdi